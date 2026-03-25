ICE ha detenido a más de 177 mil mexicanos desde el 20 de enero de 2025

Esta mañana en el marco de la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente presentó un balance sobre el número de detenidos por parte del El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

En este contexto, el funcionario mencionó que desde el 20 de enero de 2025 a la fecha, el ICE ha detenido a 177 mil 192 mexicanos, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno migratorio actual.

El canciller aprovechó para detallar que actualmente hay 13 mil 722 connacionales detenidos; en este sentido, se explicó que las autoridades intensificaron su presencia en centros de detención para brindar asistencia consular.

Juan Ramón De la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante su intervención en la conferencia matutina. Cuartoscuro

Cabe mencionar que para este efecto, el fortalecimiento de la red consular responde a una creciente necesidad de asistencia para mexicanos en Estados Unidos, donde la movilidad y las detenciones continúan en aumento.

En resumen, México cuenta con una de las redes consulares más grandes del mundo en las cuales se realizan en promedio 30 visitas diarias a centros de detención donde se atienden tanto trámites como emergencias legales.

Bajo esta premisa se mencionó en Palacio Nacional que se han reforzado los mecanismos de representación legal y acompañamiento para mexicanos detenidos, incluyendo casos migratorios y penales. Estas acciones buscan garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

128 casos de representación legal atendidos.

128 casos de representación legal atendidos. Más de 1,100 visitas de protección consular.

752 jornadas de protección preventiva.

Los recursos provienen en parte del programa México con M de Migrante, que ha recaudado más de 115 millones de pesos para fortalecer la atención a migrantes.

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fdm