Comerciantes inician reconstrucción en Colima tras paso de Polo

Entre escombros y fuerte oleaje, habitantes y prestadores de servicios turísticos de El Paraíso, en el municipio de Armería, Colima, iniciaron labores de limpieza y recuperación de sus negocios luego de las afectaciones provocadas por el huracán Polo.

Al menos 15 enramadas resultaron destruidas por el intenso oleaje registrado en esta zona del litoral colimense. Aunque el fenómeno meteorológico no tocó tierra en el estado, su cercanía generó condiciones marítimas que ocasionaron daños en establecimientos ubicados frente al mar.

Raúl Ruiz, ramadero de El Paraíso, explicó que su negocio sufrió afectaciones principalmente en una parte de la enramada, además de daños en la cocina, donde se registraron cuarteaduras y pisos quebrados.

Foto: Abraham Acosta | Excélsior

En el negocio se afectó más, como usted ve, un pedazo de la enramada. La cocina se cuarteó, la parte de la playa tengo la cocina cuarteada, los pisos están quebrados”, señaló.

Desde las primeras horas, habitantes de la comunidad comenzaron a retirar arena, madera y otros materiales arrastrados por el mar. María Ruelas, habitante de El Paraíso, destacó que, pese a los daños, los prestadores de servicios mantienen la disposición de continuar trabajando.

“Estamos puestos nosotros todos, están barriendo, limpiando y pueden entrar a comer”, dijo en entrevista para Excélsior, mientras observa los daños a su inmueble, un pequeño hotel familiar frente al mar, en el municipio de Armería.

Foto: Abraham Acosta | Excélsior

Para quienes dependen económicamente de la actividad turística, mantener abiertos sus establecimientos representa también una alternativa para comenzar a recuperar las pérdidas ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

Aunque Polo pasó en paralelo a las costas del Pacífico mexicano y no ingresó directamente al territorio colimense, el oleaje generado durante su aproximación provocó daños materiales en distintos puntos del litoral estatal.

Los comerciantes de El Paraíso señalaron que, conforme disminuya la intensidad del oleaje y mejoren las condiciones, esperan recuperar paulatinamente sus actividades.

Raúl Ruiz hizo un llamado a la población para acudir a los establecimientos de la zona y contribuir a la recuperación económica de las familias afectadas.

Foto: Abraham Acosta | Excélsior

La única forma que pueden apoyarnos, que nuestros clientes, nuestras amistades, que vengan a consumir y por esa manera nos pueden apoyar”, expresó.

El gobierno de Colima reportó saldo blanco tras el paso del huracán ‘Polo’, sin personas fallecidas, lesionadas o desaparecidas. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que el fenómeno continúa alejándose de las costas colimenses, pero se mantiene vigilancia ante la presencia de ‘mar de fondo’ y la posibilidad de lluvias, por lo que las playas de los tres municipios permanecen cerradas para actividades recreativas.