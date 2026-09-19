FGR profundiza investigación sobre hidrocarburo asegurado en Guanajuato

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación para esclarecer la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación, en Guanajuato.

La investigación, relacionada con el hallazgo de hidrocarburo en un inmueble del municipio de San José Iturbide, fue atraída por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó la FGR.

Luego de un cateo autorizado por la autoridad judicial, realizado a partir de diversos indicios sobre posibles irregularidades, en el inmueble fueron localizados hidrocarburos distribuidos en gasolina regular, premium y diésel.

De acuerdo con la FGR, hasta el momento no se ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado.

Ante la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la FEMDO ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las diligencias, personal de la institución recaba información relacionada con diversas empresas vinculadas, analiza documentos y realiza entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos.

El objetivo es verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado.

La FGR señaló que continuará con las investigaciones para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal.