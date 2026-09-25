Evelyn Salgado reconoce respaldo de Claudia Sheinbaum para transformar Guerrero

Guerrero se mantiene como una prioridad nacional con una agenda de inversión y atención en rubros fundamentales para el bienestar de las familias gracias al liderazgo y respaldo permanente de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

“Gracias, Presidenta, por impulsar Acapulco se Transforma Contigo, con obras para fortalecer los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento, y atender necesidades que durante muchos años fueron olvidadas. Gracias por colocar a Guerrero entre las prioridades del Plan Nacional Carretero, reconstruyendo caminos y puentes que vuelven a comunicar a nuestros pueblos”, afirmó la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.

Durante su asistencia al evento de rendición de cuentas con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, agradeció a la mandataria federal por impulsar iniciativas clave como el programa Acapulco se Transforma Contigo, enfocado en fortalecer los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento.

A esto se añade la inclusión de Guerrero dentro de las prioridades del Plan Nacional Carretero para la reconstrucción de caminos y puentes, sin olvidar la coordinación en materia de salud, vivienda, educación, bienestar, la Construcción de la Paz y la atención a los pueblos indígenas y afromexicanos.

“Por eso y por todo el amor que ha demostrado a nuestro pueblo, le decimos gracias. Gracias por todo el apoyo que ha recibido Guerrero y por hacer de nuestro estado una prioridad nacional”, agregó Salgado Pineda.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el trabajo de la mandataria estatal al calificarla como “una gran gobernadora; la primera gobernadora de Guerrero”, y presentó los principales avances e inversiones implementados en el estado.

Por ejemplo, 402 mil 783 adultos mayores de 65 años y más reciben su pensión bimestral en el estado con una inversión acumulada de 14 mil 990 millones de pesos.

Asimismo, se apoya a 74 mil 244 personas con discapacidad; se tienen más de 23 mil beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo Futuro; se apoya a 125 mil 149 estudiantes de nivel preparatoria; hay 150 mil 925 productores beneficiados y se tienen más de 332 mil beneficiarios del programa de Fertilizante.

Mientras que, en materia de infraestructura, se han construido más de 128 caminos artesanales, así como la ampliación de importantes ejes carreteros como Salina Cruz-Zihuatanejo, Toluca-Zihuatanejo y Cuautla-Tlapa-Marquelia.

De acuerdo con la mandataria, también se tienen avances en educación en la entidad con la construcción de 22 nuevos bachilleratos y la próxima operación en Acapulco de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Adicionalmente, en salud destacan obras como el Hospital General de Tlapa, la nueva Unidad de Quemados del Hospital General de Chilpancingo y la Torre 3 del Instituto Estatal de Cancerología.

Para finalizar, la gobernadora Evelyn Salgado consideró que esos resultados reflejan la coordinación entre los gobiernos de México y Guerrero, por lo que reiteró su disposición de continuar trabajando de manera conjunta para que las obras, programas y acciones se traduzcan en bienestar para las familias.