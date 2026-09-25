Intensas lluvias paralizan sur de Tamaulipas y dejan a los primeros damnificados

Las intensas lluvias registradas el viernes paralizaron gran parte de la actividad en la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

La falta de transporte público, vehículos varados, cortes de energía, anegaciones en calles principales y la evacuación de ciudadanos por el ingreso del agua a sus domicilios, provocaron afectaciones en Tampico, Altamira y Ciudad Madero.

Desde temprana hora, las lluvias comenzaron a caer con fuerza, lo que trajo consigo la acumulación de agua en calles y avenidas.

Foto: Especial

Entre las vialidades con mayores problemas se encuentran la avenida Hidalgo, la carretera Tampico-Mante y la avenida Altama, en Tampico; así como la avenida Tamaulipas, en Ciudad Madero, también se reportaron colonias con niveles considerables de agua.

El agua también ingresó al mercado de Tampico, donde afectó cerca de 25 locales.

Protección Civil registró la caída de árboles de grandes dimensiones, además de fallas en el sistema de energía eléctrica.

Un camión vactor cayó en una zanja, se registró el derrumbe de una barda en una primaria en Madero y hubo vehículos atrapados en el agua.

Por la tarde, la Marina determinó aplicar su plan de emergencia y, con apoyo de Protección Civil, comenzó a evacuar a habitantes afectados por el ingreso del agua a sus viviendas.

Durante la noche y la madrugada del sábado se prevén lluvias puntuales en varias zonas de Tamaulipas Foto: Especial

Por la noche, en Ciudad Madero comenzaron a llegar damnificados al auditorio Américo Villarreal.

La Guardia Estatal apoyó a ciudadanos que no podían salir de sus colonias, debido a las anegaciones, así como a estudiantes de varias escuelas.

Las lluvias se debieron a una inestabilidad atmosférica, combinada con canales de baja presión.

Durante la noche y la madrugada del sábado se prevén lluvias puntuales en varias zonas de Tamaulipas Foto: Especial

Por la tarde-noche, el Servicio Meteorológico Nacional informó que durante la noche y la madrugada del sábado se prevén lluvias puntuales en el estado, tanto en el centro como en el sur, zona que abarca a Tampico, Madero y Altamira.

Por lo pronto, las autoridades mantienen las medidas necesarias para responder de manera inmediata.