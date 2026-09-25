"La paz no se impone": Roberto Velasco reafirma ante la ONU cooperación respetuosa

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, dijo este viernes a la Asamblea General de la ONU que México ha sabido cooperar con otras naciones mientras respeta su soberanía y vela por los derechos humanos de los connacionales en el extranjero.

“México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía”, dijo categórico el secretario mexicano de Relaciones Exteriores.

Al asegurar que “la paz no se impone”, el canciller dijo que México “se fortalece frente a retos compartidos, que respetuosamente recuerdo se ancla en principios como el respeto a la soberanía e integridad territorial”.

Declaró que “la soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales; todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho”.

Destacó que el gobierno de México quiere de manera respetuosa defender los derechos humanos de los connacionales en el extranjero, como en Estados Unidos.

Al hablar de la seguridad nacional en México, el canciller se refirió a la notable reducción de homicidios dolosos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Este hito no se logró con la lógica de la guerra ni renunciando a los derechos humanos ni haciendo de la fuerza la única respuesta”, declaró.

Aunque el funcionario mexicano pareció referirse a temas con los que el presidente Donald Trump arremetió contra México en su turno al frente de la asamblea de la ONU, el secretario mexicano no mencionó a Estados Unidos ni el nombre de Trump en ningún momento en su participación.

El canciller mexicano habló también de las relaciones comerciales entre ambos países, recordando que México es el principal socio comercial de Estados Unidos.

Dijo que “ninguna nación construye su futuro desde el aislamiento”, y también “su soberanía se fortalece en el diálogo y la colaboración respetuosa con todos los pueblos”.

En ese sentido, el canciller mexicano dijo que México mantendrá la ayuda humanitaria a Cuba.

“Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población”, dijo al mencionar que la solidaridad mexicana con el pueblo cubano no es nueva, data de seis decenios.