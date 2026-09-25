El Gobierno de Sonora respalda la regulación del uso de celulares en las aulas

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que su administración brindará total respaldo a la iniciativa nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para regular el uso de teléfonos celulares en las aulas.

Destacó que la medida busca proteger la salud mental de los estudiantes, disminuir las distracciones durante el proceso de enseñanza y recuperar habilidades de socialización y creatividad que se han visto afectadas por el consumo excesivo de tecnología.

El Ejecutivo estatal precisó que Sonora ya cuenta con antecedente normativo en la materia dentro del Reglamento Escolar para el Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado, publicado en el Boletín Oficial en octubre de 2025.

Asimismo, detalló los alcances del acuerdo nacional: en educación básica se evitará el uso de celulares durante toda la jornada escolar; en educación media superior se aplicarán limitaciones según los criterios de cada institución; y en educación superior se fomentará su uso responsable y seguro como herramienta de aprendizaje.

Para dar a conocer los detalles de este acuerdo y garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el entorno digital, las autoridades estatales llevarán a cabo asambleas informativas en las comunidades escolares.

Durazo Montaño enfatizó que "el propósito central es que las escuelas vuelvan a ser espacios dinámicos donde prevalezcan la concentración académica, la convivencia presencial y el sano desarrollo emocional", fortaleciendo así el proceso educativo mediante el aprovechamiento de recursos didácticos eficaces.