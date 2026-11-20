La entrega de hasta 15 gallinas ponedoras por familia mediante el programa Gallinas en Casa del Gobierno de la Ciudad de México podría generar gastos y riesgos sanitarios que deben considerarse antes de su implementación, advirtió el infectólogo Alejandro Macías.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el especialista señaló que mantener aves de traspatio requiere experiencia, espacio adecuado, alimentación y atención permanente. Además, sostuvo que producir huevo en casa difícilmente resultará más económico que adquirirlo en establecimientos comerciales.Salmonella y campylobacter, entre los riesgos sanitarios

Macías explicó que las gallinas pueden portar bacterias como la salmonella y el campylobacter, presentes en sus excrementos y relacionadas con infecciones gastrointestinales en las personas.

Advirtió que el riesgo merece especial atención cuando hay niños en los hogares, pues el contacto con las aves o con superficies contaminadas puede favorecer la transmisión de estos microorganismos.

También mencionó la posibilidad de infestaciones por piojo rojo, particularmente cuando las gallinas permanecen en espacios cerrados o sin condiciones adecuadas.

El infectólogo aclaró que no se trata de una catástrofe sanitaria, pero consideró necesario preparar a las familias para prevenir posibles infecciones, especialmente si la distribución de aves se realiza a gran escala.

La crianza de traspatio también implica riesgo de gripe aviar

Otro de los aspectos que señaló fue la posibilidad de que las gallinas contraigan influenza aviar, incluso sin tener contacto directo con aves migratorias infectadas.

Explicó que el virus puede llegar al suelo a través de las heces de un ave que pasa por el aire y, posteriormente, entrar en contacto con las gallinas.

A esto agregó que las aves de traspatio generalmente no reciben vacunación, debido a que el costo de inmunizar a cada ejemplar puede superar el precio de la propia gallina.

Por ello, consideró que una distribución masiva también debe contemplar medidas de prevención y vigilancia sanitaria.

Mantener 15 gallinas puede resultar más caro que comprar huevo

En términos de producción, Macías advirtió que entregar 15 gallinas no significa que una familia obtendrá 15 huevos diarios.

Estimó que una producción promedio de ocho a 10 huevos al día sería un resultado favorable, aunque la cantidad puede variar según la época del año y las condiciones de crianza. Durante periodos de frío, por ejemplo, las gallinas pueden reducir o suspender la postura.

El especialista también cuestionó la viabilidad económica de mantenerlas en casa, debido al gasto constante en alimento y otros cuidados.

Hay que alimentarlas; no es que coman puros desperdicios”, explicó. Desde su experiencia, producir huevo en un domicilio puede resultar más costoso que comprarlo en el supermercado.

Añadió que la industria avícola mexicana tiene una alta eficiencia productiva, lo que dificulta competir con sus precios mediante la crianza doméstica.

Cuestiona espacio previsto para mantener las aves

Macías también puso en duda que 10 metros cuadrados sean suficientes para mantener 15 gallinas, particularmente si se pretende criarlas bajo condiciones de libre pastoreo.

Explicó que el excremento de las aves puede integrarse al suelo y funcionar como materia orgánica, pero esto requiere superficies y condiciones apropiadas. En espacios con piso firme, como los techos de cemento, los residuos deben retirarse constantemente y pueden aumentar los problemas de higiene.

El infectólogo recordó que las gallinas necesitan cuidados todos los días, por lo que las familias deben considerar que no pueden dejar de alimentarlas o desatenderlas durante periodos prolongados.

Aunque reconoció que la iniciativa tiene una buena intención, cuestionó sus posibilidades de éxito si no se contemplan las condiciones sanitarias, económicas y logísticas que implica mantener aves en los hogares.