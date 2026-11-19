Es una lástima que hayan fallecido Jorge Ibargüengoitia, Raúl Prieto de la Loza (quien firmaba bajo el seudónimo Nikito Nipongo) y Carlos Monsivaís porque me hubiera encantado leer sus columnas acerca de los errores, gazapos y ridículas ocurrencias de la llamada “Cuarta Transformación”. Hoy, por fortuna, tenemos un par de colegas que utilizan un similar estilo de sarcasmo mordaz de aquellos columnistas. Me refiero a Gil Gamés en Milenio y Julio Patán en El Heraldo.

Esta semana los tres difuntos mencionados se hubieran dado vuelo con la genial idea de la jefa de gobierno de la Ciudad de México de regalar 15 gallinas ponedoras por familia en la capital. El gobierno capitalino entregará las aves, su alimento para el primer mes y asesoría técnica. Las familias deberán disponer de al menos diez metros cuadrados para instalar un gallinero protegido. Cada gallina podría poner aproximadamente un huevo diario después de un periodo inicial de adaptación. La producción estimada podría llegar a 105 huevos semanales si todas ponen diariamente.

Clara Brugada argumentó que el proyecto está pensado principalmente para zonas rurales y hogares con espacio suficiente, y que busca fortalecer la soberanía alimentaria familiar. Recordó que la crianza de traspatio es una práctica extendida en México. Al parecer, siendo alcaldesa de Iztapalapa, impulsó un programa similar denominado “Huevos en Casa”.

Cuando me enteré de esta noticia, pensé que era falsa. No lo es.

Recurrí, entonces, a Gil Gamés para saber qué pensaba. Ayer escribió:

“Gil no trae ni chistes ni vaciladas en las alforjas de su vida. Más bien trae espanto. Clara Brugada es la jefa de Gobierno de una de las grandes metrópolis del planeta, los desafíos de la Ciudad de México, sobra decir, son enormes: agua, transporte, seguridad, vivienda, desigualdad, contaminación, basura, por mencionar sólo algunos. Y la jefa de Gobierno informa de un gran plan urbano que consiste en ofrecer 15 gallinas ponedoras […] La verdad, a Gilga sí le sobran diez metros cuadrados en el amplísimo estudio y ya va por sus gallinas ponedoras. Revueltos, estrellados, a la mexicana, pochados, benedictinos, el huevo le parece a Gamés un manjar. Los que le sobren de cada semana, los cambiará en trueque por Grey Goose para el ganso salvaje, un vodka elegante y de sabor discreto a cambio de unos cuantos blanquillos. ¿Qué tiene de malo regresar al trueque? Mecáchis, no somos nada”.

Nada que agregar.

Una preciosa perla japonesa, diría Nikito Nipongo.

Ahí les va otra hermosísima.

Victoria Gutiérrez Pérez, diputada local de Morena en Veracruz, ha afirmado que científicos veracruzanos están construyendo una nave espacial para viajar a Marte. Dijo que había pedido a los científicos que llevaran café para que estuviera presente allí el aroma de los granos veracruzanos. La nave se construye en un taller de Emiliano Zapata, Veracruz, la primera expedición a Marte podría realizarse en 2027, llevaría granos de café al Planeta Rojo para desarrollar agricultura y, así, México podría conseguir “soberanía espacial” contrarrestando las ambiciones de Elon Musk.

¡Qué maravilla!

Me pregunto qué hubiera escrito Ibargüengoitia con este material irresistible.

Quizá hubiera titulado su columna La conquista de Marte.

Y me imagino su texto:

“México ha decidido entrar en la carrera espacial. Lo hará con una nave construida en un taller de Emiliano Zapata, Veracruz, y con una ventaja estratégica que hasta ahora habían pasado por alto los estadunidenses, los rusos y los chinos: el café.

“La expedición tiene como propósito sembrar cafetos en Marte. No se sabe todavía si en aquel planeta hay agua suficiente para regarlos, pero esto es un detalle técnico que seguramente resolverán los científicos veracruzanos antes del despegue, previsto para 2027.

“La diputada que anunció el proyecto ha insistido en que no basta con llevar los granos: es indispensable que Marte huela a café veracruzano. Esto plantea un problema interesante, porque Marte tiene una atmósfera tan tenue que el aroma difícilmente podrá propagarse. Sin embargo, no sería la primera vez que una iniciativa legislativa tropieza con las leyes de la física.

“El objetivo final es alcanzar la soberanía espacial y contrarrestar las ambiciones de Elon Musk. El empresario, que lleva años gastando miles de millones de dólares en cohetes, seguramente no había previsto que su principal competidor surgiría de un taller de Emiliano Zapata.

“Queda por resolver quién cortará el listón inaugural, quién llevará el termo y, sobre todo, qué dependencia se encargará de verificar que el café marciano sea cien por ciento veracruzano.

El problema de México nunca ha sido la falta de proyectos. Lo que nos ha faltado, hasta ahora, es un planeta donde realizarlos”.

Dos preciosas perlas japonesas de la 4T.

X: @leozuckermann