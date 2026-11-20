Al dirigir la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió a la oposición que fracasará en la elección intermedia del 2027 en su intento de tratar de deslegitimar el proceso, ya que, afirmó, será un "ejemplo histórico de respeto al voto".

A su regreso de su gira por China, donde participó en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, la mandataria federal acusó a la oposición de intentar sembrar dudas en los procesos electorales y querer debilitar el proyecto de la Cuarta Transformación para regresar a sus privilegios.

“Que se oiga fuerte y lejos. Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar la elecciones del 2027 porque esa es una nueva farsa, al saberse derrotados buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”, sostuvo.

La presidenta se lanzó contra los opositores a su gobierno al señalar que en los dos años de su mandato “inventaron falsas movilizaciones juveniles” con el movimiento de la generación Z; relacionar su administración con grupos delincuenciales y buscar la injerencia extranjera.

La titular del Ejecutivo sostuvo que el partido al que pertenece viene de la luchar contra los fraudes electorales. “La democracia es nuestra esencia y jamás traicionaremos nuestra propia historia”, expresó ante la opinión pública tras los escándalos en el INE.

Sheinbaum Pardo consideró que aquellos que atacan a la 4T buscan “reivindicar la dictadura de Porfirio Díaz” y añoran aquella falsa democracia sostenida por el fraude.

Aseguró que atacan a su movimiento porque "les estorba nuestra honestidad" y que no se someten a los intereses de nadie ni de ningún país extranjero.

"No somos figuras decorativas ni instrumentos de los poderosos de antaño, contamos con la fuerza de la mayoría de las y los mexicanos, especialmente de quienes fueron históricamente olvidados. Avanzamos hacia una prosperidad compartida, bajo una convicción inquebrantable: por el bien de todos, primero los pobres, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada", dijo.

La mandataria federal exhortó a los simpatizantes de la 4T y a la población a “seguir marchando por la senda del bienestar y el progreso con justicia”.

"Hoy convoco a todas y todos, sin distinción, a los que desean seguir marchando por la senda del bienestar y el progreso con justicia. El camino de la democracia con justicia no tiene marcha atrás, el camino de la soberanía lo marcaron nuestros héroes y heroínas. El camino es el pueblo y nuestro destino es caminar con el grandioso pueblo de México", puntualizó.