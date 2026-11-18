Amén de las burlas y memes que generó el gallinazo de Clara Brugada, quien prometió 15 gallinas ponedoras a familias que tengan espacio para un corralito, la verdad es que la jefa de Gobierno dejó ver su nivel para administrar una urbe como la Ciudad de México.

Según la funcionaria, los capitalinos que quieran convertirse en granjeros en sus propias casas, pueden obtener 15 huevos diarios; eso sí, tendrían que dedicarle tiempo a las aves, pues no es que produzcan como por arte de magia.

No importa que la capital del país sea insegura, no tenga agua, su transporte público sea un asco y sus calles peor. No, lo importante es que sus habitantes se conviertan en granjeros para aliviar su hambre.

En lo que va de su administración, Clara ha demostrado una y otra vez que no tiene ni idea de cómo sacar adelante a la capital del país. Decide proyectos al ahí se va, sin consultar a nadie, sin presentar estudios, pero eso sí, gastando a manos llenas el dinero de los capitalinos.

Cuando la critican guarda silencio, en espera que todo se enfríe. Un ejemplo es la tan criticada ciclopista que construyó sobre calzada de Tlalpan, y que sólo taponeó aún más la complicada vía.

Nadie sabe bien a bien en cuánto salió su caprichito, y tampoco hay datos de por qué consideró necesario un jardín elevado en las estaciones San Antonio Abad y Chabacano del Metro, que nadie considera como un punto a visitar en la CDMX.

Ni qué decir de sus Utopías, que le ha costado construir hasta en alcaldías morenistas, y que en su mayoría inaugura incompletas, con detalles por terminar, y que no es una política que cambie la vida de la ciudad.

¿Dónde están sus proyectos económicos, de desarrollo o de salud para los capitalinos?

La CDMX tiene todo para ser una de las urbes más dinámicas; con economía y desarrollo para estar a la vanguardia en muchas cosas. Ah, no, pero mejor irse por la fácil, proponiendo gallinas que, en convivencia cercana con humanos, pueden causar problemas importantes.

Se corre el riesgo del desarrollo de virus, además de que las excretas de las gallinas contaminan y atraen roedores, cucarachas y otras plagas. El gallinazo de Clara demuestra el bajo nivel que tienen ella y su equipo; la capital merecería otras cosas.

Porque habla de remodelar el Metro, de que intervendrá algunas líneas, pero por qué no se atreve a hacer alguna nueva línea, que beneficiaría mucho a los capitalinos.

¿Por qué ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum ni ella misma han construido un metro de Metro, que son las venas de la capital?

Ante la falta de proyecto, pues que vengan las ocurrencias, y mejor a ponerse a cacacarear; tuvo un buen maestro en su mentor que hoy viven en Palenque.

CENTAVITOS

En una realidad alterna viven los diputados de Morena, que en el primer día de comparecencias de alcaldes, y a contracorriente de la población, alabaron la seguridad y los grandes proyectos de Nancy Núñez, en Azcapotzalco, y Javier López, en Álvaro Obregón, cuando son dos de los peores evaluados, no sólo en encuestas, sino en los territorios. Es más, hasta sus propios compañeros los tunden: que le pregunten a Valentina Batres qué opina de Javiercito y a Gabriela Jiménez de Nancy… Por el contrario, a dos de los mejores alcaldes de la CDMX, Luis Mendoza y Giovanni Gutiérrez, de Benito Juárez y Coyoacán, respectivamente, les dicen que les falta. Tanta zalamería hacia la 4T, y animadversión contra la oposición, le quita interés a las comparecencias.