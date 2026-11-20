El Frente Frío número 6 y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y Guerrero e intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que, además, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en la costa centro y sur de Veracruz.

Por su parte, el Frente Frío número 8, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán lluvias y chubascos, así como rachas fuertes de viento sobre el noroeste de la República Mexicana.

Asimismo, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en el noreste, oriente, occidente, centro y sur de la República Mexicana, pronosticándose lluvias fuertes en Guerrero.

El SMN pronosticó lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Para el amanecer se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa), y de 30 a 35 grados en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Nayarit, Jalisco (costa), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.