Detectan brote de influenza aviar en Yucatán; descartan riesgo en abasto

Al recibir una alerta por la mortandad inusual de 862 aves en una granja, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó un brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N1 en una Unidad de Producción Avícola (UPA) comercial de huevo para plato, ubicada en Umán, Yucatán, y activó los protocolos sanitarios internacionales para su control.

La granja afectada contaba con una población de 225 mil 860 aves de postura, cifra que representa únicamente 0.09 por ciento del inventario nacional, por lo que el evento no impacta la oferta en el mercado.

La Sader dijo que detectó y atendió el caso en las primeras 24 horas, por lo que recalcó a la población que este brote no pone en riesgo la avicultura nacional.

“El abasto de productos avícolas a nivel nacional está plenamente garantizado y el consumo de carne de ave y huevo es completamente seguro”, afirmó la Sader.

Daniel Sánchez Dórame

Ante la notificación de la mortalidad inusual de 862 aves por parte del médico veterinario responsable de la granja, el personal oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió de inmediato al lugar.

“Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, se tomaron muestras que dieron positivo a IAAP subtipo H5 en el Laboratorio Oficial de Bioseguridad Nivel 2 de Mérida”, informó la Sader.

Posteriormente, las muestras se trasladaron al Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), en Palo Alto, Ciudad de México, para la realización de pruebas complementarias de aislamiento y secuenciación del virus.

Daniel Sánchez Dórame

Técnicos del Senasica implementaron un cerco sanitario en un área de riesgo de 10 kilómetros a la redonda y aplicaron de inmediato las medidas contraepidémicas internacionales: cuarentena definitiva a la UPA y despoblamiento total de la granja, disposición sanitaria de las aves, destrucción de desechos y materiales contaminados, así como limpieza y desinfección de las instalaciones.

Después de concluir el periodo de vacío sanitario, se introducirán aves centinela para verificar la ausencia del virus antes de autorizar la repoblación.

Técnicos de la Comisión de Enfermedades Exóticas desplegaron muestreos en todas las UPA de engorda, postura comercial y reproductoras ubicadas en el perímetro de riesgo.

El diagnóstico permitirá determinar si existen más granjas afectadas y, de acuerdo con los resultados, la Dirección General de Salud Animal del Senasica analizará la pertinencia de autorizar la vacunación de emergencia de las aves que se encuentran en las granjas aledañas al caso detectado.

Daniel Sánchez Dórame

Como parte del análisis de origen, las autoridades también inspeccionan cuerpos de agua cercanos, donde habitualmente llegan aves silvestres migratorias procedentes del norte del continente durante la temporada invernal.

Además, informó que en breve llegará un grupo de expertos en vigilancia epidemiológica en vida silvestre, con el fin de buscar de manera intencionada y sistemática casos de la enfermedad en aves de vida libre y, con ello, confirmar si la fuente de infección está asociada a especies migratorias infectadas.