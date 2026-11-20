La lucha por el poder en México después de la Constitución de 1917
Siete portadas de Excélsior cuentan cómo los grupos surgidos de la Revolución siguieron disputándose el poder entre 1917 y 1929.
En mayo de 1917, a los lectores de Excélsior les bastaba mirar la primera plana para saber qué le esperaba al nuevo presidente: una ceremonia de protesta a la que asistiría el cuerpo diplomático. Venustiano Carranza llegaba al cargo casi tres meses después de promulgarse la Constitución. En la capital, la noticia era la instalación de un gobierno. En el sur, la lucha armada seguía abierta.
Las rupturas de la Revolución
Para entonces, los revolucionarios llevaban años tomando caminos distintos. Tras el asesinato de Francisco I. Madero en 1913, Carranza encabezó la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta. Una vez derrotado Huerta, las diferencias entre los grupos que habían combatido a su gobierno salieron a la luz. Villa y Zapata rompieron con Carranza. En Morelos, Zapata seguía defendiendo las demandas de tierra del Plan de Ayala.
Cuando lo asesinaron en Chinameca, Excélsior adelantó en su portada una conclusión política: «El zapatismo ha muerto». La frase iba más allá de anunciar la muerte de un hombre. Daba por terminado el movimiento que encabezaba. Un año después, el gobierno de Carranza enfrentaría un desafío de otro tipo. Esta vez, el levantamiento vendría de Sonora.
La sucesión que derribó a Carranza
Al acercarse la elección de 1920, la pregunta era quién sucedería a Carranza. Álvaro Obregón aspiraba a la Presidencia y el conflicto con el gobierno federal desembocó en el Plan de Agua Prieta. En abril, Excélsior registró la ruptura con el movimiento de Sonora. En mayo, con la rebelión en marcha, Carranza salió de la capital e intentó trasladar su gobierno a Veracruz. Fue asesinado en el camino, en Tlaxcalantongo, Puebla.
Entre la muerte de Carranza y la llegada de Obregón a la Presidencia hubo un gobierno interino. El Congreso designó a Adolfo de la Huerta, quien asumió el 1 de junio. En julio, su gobierno negoció con Francisco Villa el cese de las hostilidades. En los convenios de Sabinas, Villa se comprometió a deponer las armas y retirarse a la vida privada. Obregón ganó las elecciones y tomó posesión en diciembre.
Ese retiro ayuda a entender dónde estamos cuando Villa regresa a primera plana, en julio de 1923. Habían pasado tres años desde los convenios. El despacho que publicó Excélsior anunciaba su asesinato en Parral.
El regreso de Obregón que quedó en las urnas
Ocho años después de la caída de Carranza, Obregón volvió a ganar la elección presidencial. Esta vez, la crisis estalló cuando la elección ya había ocurrido. Lo asesinaron el 17 de julio de 1928 y el mandato para el que había sido electo quedó sin comenzar. En su edición del 19, Excélsior publicó el manifiesto de Plutarco Elías Calles y dio cuenta del traslado del cuerpo a Sonora.
Calles seguía en funciones. El Congreso designó a Emilio Portes Gil presidente provisional y este asumió el 1 de diciembre, al concluir el mandato de Calles. Pero la pelea por el rumbo del gobierno siguió. En marzo de 1929, mientras se celebraba en Querétaro la primera convención del Partido Nacional Revolucionario, el general José Gonzalo Escobar se levantó contra Portes Gil.
La primera portada de este recorrido anunciaba la toma de protesta de un presidente con una Constitución recién promulgada. La última recogía las medidas de otro gobierno para sofocar una rebelión. Entre ambas quedó registrada una de las grandes disputas que dejó la Revolución: cómo decidir quién gobernaba cuando los grupos que habían llegado al poder por las armas todavía podían recurrir a ellas.Fuentes consultadas
- Archivo Histórico de Excélsior. Ediciones del 1 de mayo de 1917, 11 de abril de 1919, 24 de abril y 22 de mayo de 1920, 21 de julio de 1923, 19 de julio de 1928 y 6 de marzo de 1929.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Cronología de la Revolución mexicana publicada en la revista Historias.
- Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Posrevolución y estabilidad. Cronología, semblanza de Francisco Villa y efeméride sobre el asesinato de Álvaro Obregón.
- Archivo General de la Nación (AGN). Material sobre los convenios de Sabinas en Memórica y reseña sobre la rebelión escobarista.
- Secretaría de la Defensa Nacional. Efeméride sobre el asesinato de Emiliano Zapata.
- Secretaría de Cultura. Efeméride sobre el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.