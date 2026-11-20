En mayo de 1917, a los lectores de Excélsior les bastaba mirar la primera plana para saber qué le esperaba al nuevo presidente: una ceremonia de protesta a la que asistiría el cuerpo diplomático. Venustiano Carranza llegaba al cargo casi tres meses después de promulgarse la Constitución. En la capital, la noticia era la instalación de un gobierno. En el sur, la lucha armada seguía abierta.

Excélsior anunció la ceremonia el mismo día que Carranza asumió la Presidencia. Alexandro Medrano

Las rupturas de la Revolución

Para entonces, los revolucionarios llevaban años tomando caminos distintos. Tras el asesinato de Francisco I. Madero en 1913, Carranza encabezó la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta. Una vez derrotado Huerta, las diferencias entre los grupos que habían combatido a su gobierno salieron a la luz. Villa y Zapata rompieron con Carranza. En Morelos, Zapata seguía defendiendo las demandas de tierra del Plan de Ayala.

Cuando lo asesinaron en Chinameca, Excélsior adelantó en su portada una conclusión política: «El zapatismo ha muerto». La frase iba más allá de anunciar la muerte de un hombre. Daba por terminado el movimiento que encabezaba. Un año después, el gobierno de Carranza enfrentaría un desafío de otro tipo. Esta vez, el levantamiento vendría de Sonora.

El diario publicó «El zapatismo ha muerto» al informar del asesinato de Emiliano Zapata. Alexandro Medrano

La sucesión que derribó a Carranza

Al acercarse la elección de 1920, la pregunta era quién sucedería a Carranza. Álvaro Obregón aspiraba a la Presidencia y el conflicto con el gobierno federal desembocó en el Plan de Agua Prieta. En abril, Excélsior registró la ruptura con el movimiento de Sonora. En mayo, con la rebelión en marcha, Carranza salió de la capital e intentó trasladar su gobierno a Veracruz. Fue asesinado en el camino, en Tlaxcalantongo, Puebla.

En menos de un mes, las portadas pasaron del conflicto con Sonora a la noticia de la muerte de Carranza Alexandro Medrano

Entre la muerte de Carranza y la llegada de Obregón a la Presidencia hubo un gobierno interino. El Congreso designó a Adolfo de la Huerta, quien asumió el 1 de junio. En julio, su gobierno negoció con Francisco Villa el cese de las hostilidades. En los convenios de Sabinas, Villa se comprometió a deponer las armas y retirarse a la vida privada. Obregón ganó las elecciones y tomó posesión en diciembre.

Ese retiro ayuda a entender dónde estamos cuando Villa regresa a primera plana, en julio de 1923. Habían pasado tres años desde los convenios. El despacho que publicó Excélsior anunciaba su asesinato en Parral.

La noticia del asesinato de Villa en Parral apareció en portada al día siguiente. Alexandro Medrano

El regreso de Obregón que quedó en las urnas

Ocho años después de la caída de Carranza, Obregón volvió a ganar la elección presidencial. Esta vez, la crisis estalló cuando la elección ya había ocurrido. Lo asesinaron el 17 de julio de 1928 y el mandato para el que había sido electo quedó sin comenzar. En su edición del 19, Excélsior publicó el manifiesto de Plutarco Elías Calles y dio cuenta del traslado del cuerpo a Sonora.

Tras el asesinato del presidente electo, Excélsior publicó el manifiesto de Calles e informó del traslado del cuerpo a Sonora. Alexandro Medrano

Calles seguía en funciones. El Congreso designó a Emilio Portes Gil presidente provisional y este asumió el 1 de diciembre, al concluir el mandato de Calles. Pero la pelea por el rumbo del gobierno siguió. En marzo de 1929, mientras se celebraba en Querétaro la primera convención del Partido Nacional Revolucionario, el general José Gonzalo Escobar se levantó contra Portes Gil.

Excélsior registró las medidas del gobierno de Portes Gil frente a la rebelión escobarista. Alexandro Medrano

La primera portada de este recorrido anunciaba la toma de protesta de un presidente con una Constitución recién promulgada. La última recogía las medidas de otro gobierno para sofocar una rebelión. Entre ambas quedó registrada una de las grandes disputas que dejó la Revolución: cómo decidir quién gobernaba cuando los grupos que habían llegado al poder por las armas todavía podían recurrir a ellas.Fuentes consultadas