Gabinete de Seguridad estrena sitio en internet

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México está estrenando un nuevo sitio en internet, para la presentación de la información de cada una de las dependencias que lo integran, además de los capítulos “Reporte de Homicidios”, “Reporte de Vehículos Robados”, “Informe de Seguridad” y “Operación Frontera Norte”.

A través de la dirección “https://gabinetedeseguridad.gob.mx”, el organismo presenta la información y enlaces con las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina-Armada de México (Marina), de Gobernación (Segob) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

También se tienen los enlaces para la Fiscalía General de la República (FGR), organismo constitucionalmente autónomo, pero que trabaja de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad, y de la Guardia Nacional.

El sitio tiene un enlace a los “Comunicados Conjuntos”

El sitio tiene un enlace a los “Comunicados Conjuntos” que diariamente emiten las instancias que integran el Gabinete de Seguridad, sobre resultados de los operativos realizados en el territorio nacional.

En el portal destacó el enlace de difusión de la información de la Operación Frontera Norte, estrategia que se puso en operación el 5 de febrero de 2025 como parte de un acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para vigilar esa región con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y frenar el flujo de grupos de personas migrantes.

A partir de su arranque, el Gabinete de Seguridad informó diariamente de los resultados, hasta diciembre de 2025, posteriormente el flujo de resultados disminuyó hasta que se publicó el último informe el 23 de marzo de este año.

Homicidio y autos robados

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó, a través de la página “Informe Seguridad”, que los datos sobre los reportes diarios de homicidios dolosos y vehículos robados, que venían presentado habitualmente, se deberán consultar a partir de este martes 17 de agosto en el nuevo portal del Gabinete de Seguridad.

La información sobre los homicidios dolosos ya se pudo consultar este lunes; sin embargo, los datos sobre este delito se presentan en una tabla con el total de casos por entidad, únicamente.

A la información se le retiró la gráfica identificada como “fiebre”, con el registro diario de homicidios dolosos, la suma mensual de los casos y el promedio diario.

Se solicitó a la SSPC una explicación sobre los motivos para el retiro de estos datos, en el nuevo formato de la página del Gabinete de Seguridad, sin respuesta hasta el momento.