Detienen a sujeto por herir un sacristán en intento de robo a iglesia, en NL

Un hombre, de 32 años, fue detenido acusado de haber lesionado a un sacristán cuando intentaba robar un cuadro de una parroquia en Monterrey, Nuevo León.

Oficiales municipales lograron la detención de Kevin Alexander “N” en el cruce de Celulosa y Bartolomé, en la colonia San Jorge. Los hechos se registraron cuando el ahora detenido intentó robar un cuadro en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

Los policías realizaban labores de prevención y vigilancia cuando recibieron el llamado de auxilio de un robo en proceso en la iglesia. Al acudir al lugar, observaron que el presunto ladrón trataba de salir corriendo del inmueble por lo que procedieron a su detención.

El hombre responde al nombre de Kevin Alexander “N” de 32 años, el cual fue detenido acusado de lesiones. Cortesía

El sacristán declaró ante las autoridades que se encontraba en el área del campanario cuando escuchó ruidos en la tercera planta y al revisar encontró a Kevin Alexander descolgando un cuadro.

Al verse descubierto el sujeto le aventó un florero con el que le causó una lesión en el brazo. Los vecinos del lugar fueron los que solicitaron el apoyo de los oficiales.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos que resulten.