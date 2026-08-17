Desaparecen dos pescadores en costas de Chiapas; activan operativo de búsqueda

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas, en coordinación con autoridades municipales de Tonalá, mantiene activo un operativo de búsqueda y rescate para localizar a dos pescadores que permanecen desaparecidos luego de que la embarcación en la que viajaban no regresara a Bahía de Paredón en el tiempo previsto.

Los pescadores fueron identificados como Daniel Guerrero Martínez y José Luis Portelas Villegas, tripulantes de la embarcación pesquera “Inmensa”, que zarpó el pasado jueves 13 de agosto. El último contacto con la tripulación se registró vía radio el viernes 14 de agosto, cuando la embarcación se encontraba aproximadamente a 120 kilómetros de la barra de Paredón.

Ante la falta de comunicación y el retraso en su regreso, la Secretaría de Protección Civil del Estado, a través de la Dirección de Rescate Aéreo, desplegó una aeronave para realizar recorridos de búsqueda sobre el océano.

El gobierno municipal de Tonalá expresó su solidaridad y respaldo a las familias de Daniel y José Luis, y llamó a mantener la esperanza mientras continúan los trabajos. Cuartoscuro

De manera simultánea, tres embarcaciones partieron desde Bahía de Paredón para recorrer la última ruta conocida de los pescadores y ampliar el área de localización. Sin embargo, hasta el momento, las labores realizadas por aire y mar no han permitido encontrar a los tripulantes ni a la embarcación.

En el operativo también participan elementos de la Marina Costera de Chiapas y Oaxaca, quienes se sumaron a las acciones para ampliar la cobertura de búsqueda en aguas del litoral.

El gobierno municipal de Tonalá expresó su solidaridad y respaldo a las familias de Daniel y José Luis, y llamó a mantener la esperanza mientras continúan los trabajos para localizar a los pescadores.

Las autoridades mantienen activo el operativo en aguas frente a Bahía de Paredón, con recorridos marítimos y sobrevuelos en la zona donde se tuvo el último contacto conocido con la embarcación “Inmensa”.

Las labores continuarán hasta agotar las posibilidades de localización, mientras los equipos de emergencia mantienen coordinación para ampliar la búsqueda en la zona marítima.