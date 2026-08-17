Árbol aplasta vehículos en Querétaro; accidente deja un muerto y dos lesionados

Un árbol de gran tamaño cayó sobre varios vehículos en las inmediaciones de la Alameda Hidalgo, sobre avenida Corregidora, en Querétaro, dejando como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas.

El accidente generó una movilización de cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los afectados y realizaron labores para asegurar la zona. Una de las personas lesionadas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que en el sitio se confirmó el fallecimiento de un hombre.

Tras el hecho, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que durante la actual administración se han atendido más de 4 mil reportes relacionados con árboles, incluidos ejemplares que han tenido que ser retirados debido a sus condiciones. De esa cifra, cerca de 500 reportes corresponden a contingencias registradas durante la temporada de lluvias.

El alcalde señaló que, de acuerdo con la información disponible, la caída del árbol estaría relacionada con las fuertes ráfagas de viento, de hasta 50 kilómetros por hora, y descartó que el ejemplar presentara alguna enfermedad, plaga u otra condición que hubiera propiciado su desplome.

Macías Olvera hizo un llamado a la ciudadanía a reportar oportunamente árboles que representen algún riesgo, a fin de que la Secretaría de Servicios Públicos pueda realizar las revisiones y acciones correspondientes.