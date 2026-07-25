¡Golpe al narco! Semar destruye 291 mil plantas de marihuana en Tijuana

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizaron y destruyeron dos sembradíos de marihuana durante un operativo desplegado en la zona sur del municipio de Tijuana, Baja California.

La intervención se realizó como parte de las acciones permanentes de reconocimiento terrestre destinadas a detectar, ubicar e inutilizar puntos empleados para la producción de drogas.

Marina destruye mariguana Especial

De acuerdo con la dependencia federal, los cultivos se extendían sobre una superficie conjunta de 12 mil 550 metros cuadrados.

En el lugar fueron contabilizadas aproximadamente 291 mil plantas de cannabis, cuyo peso fue estimado en 44.5 toneladas.

Sembradío de mariguana Especial

Los ejemplares fueron destruidos mediante el método de incineración, bajo los protocolos establecidos para este tipo de operativos. Antes de la eliminación de los sembradíos, los marinos recolectaron muestras representativas que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

El material será utilizado como evidencia para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de determinar la propiedad del terreno y establecer posibles responsabilidades penales.

La Secretaría de Marina señaló que estas operaciones buscan reducir la capacidad financiera y logística de las organizaciones criminales dedicadas a la producción y distribución de sustancias ilícitas.