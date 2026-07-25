García Harfuch anuncia detención de 6 extorsionadores en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch dio a conocer que la detención de seis extorsionadores en el estado de Morelos, bajo la estrategia instrumentada por el gobierno federal.

En su cuenta de X, el funcionario de seguridad destacó que seis integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, el cobro de piso y la venta de narcóticos fueron detenidos durante tres operativos realizados en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla, Morelos.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contaron con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, mediante la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

En los despliegues también participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

De acuerdo con las investigaciones, labores de inteligencia y el intercambio de información entre instituciones federales y estatales permitieron ubicar tres inmuebles presuntamente utilizados por una organización criminal con presencia en la región oriente de la entidad.

Con los datos recabados, un juez de Control autorizó las órdenes de cateo correspondientes.

La primera intervención se efectuó en una vivienda de la colonia Barrio de San Mateo, en Atlatlahucan, donde fue capturada una mujer de 44 años.

En una segunda operación, realizada en el poblado de San Isidro, perteneciente al municipio de Yautepec, agentes federales y estatales detuvieron a una mujer de 23 años y a un hombre cuya edad no fue precisada.

El tercer cateo tuvo lugar en un domicilio del fraccionamiento Los Huertos de San Juan, en Yecapixtla. En ese punto fueron arrestados un joven de 19 años, así como dos mujeres de 22 y 50 años.

Las autoridades establecieron que los seis detenidos formarían parte de una célula delictiva relacionada con la distribución de drogas, extorsiones y cobro de piso en Atlatlahucan, Atlacholoaya, Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán y Yautepec.

Además, los investigados contaban con órdenes de aprehensión vigentes por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Tras ser capturados, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.