Gabinete de Seguridad detiene a 16 sospechosos, tres son extranjeros

Durante acciones realizadas en diez entidades del país, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a 16 presuntos responsables de un delito, entre ellos un menor de edad y tres personas extranjeras; además se aseguraron 13 armas de fuego, ocho largas y cinco cortas.

En su reporte diario de resultados, el mecanismo de seguridad informó que se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.

El saldo de estas acciones fue el aseguramiento de una réplica de arma corta, cinco miras telescópicas, 33 cargadores y 4 mil 920 cartuchos de diferentes calibres.

En operativos realizados en Baja California y Quintana Roo se decomisaron cantidades no especificadas de metanfetamina y mariguana.

En Atoyac de Álvarez, Guerrero, en la localidad de Las Fundiciones, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina.

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron 15 mil 650 litros de sustancias químicas, 15 reactores de síntesis orgánica, 350 tanques de gas LP, con lo que se causó una afectación calculada en 311 millones de pesos al crimen organizado.

También se ejecutaron siete órdenes de cateo y se aseguraron 15 teléfonos celulares, dos chalecos balísticos, 701 animales de granja, así como 12 vehículos, tres de ellos con reporte de robo, y dos motocicletas.