Gabinete de Seguridad atiende agresión a autobús con estudiantes en Sinaloa

Elementos del Gabinete de Seguridad mantienen bajo control la situación derivada de la agresión a un autobús de pasajeros, en el que viajaban estudiantes de secundaria y en el que resultó lesionado el operador del vehículo, en Escuinapa, Sinaloa.

En un mensaje en su cuenta de X, el mecanismo de seguridad detalló que la agresión por parte de hombres armados se dirigió contra el conductor del autobús de transporte público que cubría la ruta El Robalito–Escuinapa.

Se indicó que, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor resultó con una lesión leve y recibió atención médica; mientras que los estudiantes y el resto de los pasajeros resultaron ilesos.

El Gabinete de Seguridad agregó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se realiza un despliegue de seguridad en la zona para localizar a los responsables, además de recorridos preventivos para proteger a la población.

Reproducir

Detienen a cuatro con fusiles y granadas

Con fusiles, granadas y presunto fentanilo, el Grupo Interinstitucional detuvo a cuatro civiles en Culiacán.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detuvo en Culiacán a cuatro masculinos a quienes les aseguraron armas largas, granadas, presunto fentanilo y demás objetos de delito.

Un reporte anónimo a través del 089 alertó a las autoridades sobre la presencia de civiles armados en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, hasta donde se trasladó el personal policial.

En el sitio se localizó un vehículo cuyos tripulantes descendieron rápidamente e intentaron darse a la fuga, sin embargo, fueron detenidos gracias al despliegue que se implementó.