Funcionarios deben ser investigados y sancionados en México, asegura Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que cualquier funcionario o político que tenga vínculos con actividades delictivas debe ser investigado y sancionado por las autoridades mexicanas, luego de las declaraciones de la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, sobre presuntos nexos entre políticos mexicanos y el narcotráfico.

Monreal sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum está actuando correctamente al mantener la cooperación con Estados Unidos y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las investigaciones que resulten necesarias.

"Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la ley o que tenga conductas antijurídicas o de complicidad debe pagar por ellas y debe ser juzgado por las autoridades mexicanas", expresó.

El legislador indicó que cualquier indagatoria debe realizarse con base en pruebas y respetando el debido proceso, aunque insistió en que quienes hayan cometido delitos deben ser castigados.

Respecto a la polémica generada por las declaraciones de la secretaria de Gobernación sobre la posibilidad de investigar quién financia a los colectivos de búsqueda, Monreal evitó confrontarse con la funcionaria y aseguró que respeta su opinión.

"Tengo muy buena referencia de su trabajo y no tengo ningún comentario negativo hacia su propia opinión. Habría que preguntarle a ella", respondió.

Las declaraciones ocurren en medio del debate generado por organizaciones de familiares de personas desaparecidas, que han cuestionado la falta de resultados de las autoridades en la localización de víctimas y la atención a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.