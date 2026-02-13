Optan por el eCommerce para los obsequios; crece el hábito digital

Los nuevos hábitos de los consumidores y la digitalización de los negocios han provocado que cada vez más personas en el país prefieran el comercio electrónico, mediante el uso de aplicaciones en celulares y computadoras, para realizar las compras del 14 de febrero Día del Amor y la Amistad.

Esta celebración es importante para la economía nacional, ya que datos de la Secretaría de Desarrollo Económico indican que dicha fecha generó una derrama económica superior a dos mil millones de pesos el año pasado.

Para Juan Martín Vignart, director general de Tiendanube en México, los consumidores anteriormente tenían limitadas sus opciones de compra, ya que debían ir a una tienda física o elegir empresas que podían vender a través de plataformas digitales, una situación que ha cambiado radicalmente en los últimos años por el impulso de una mayor conectividad.

“Aquí hay dos tendencias que se juntan. Una es la de conocer y confiar en las marcas para comprarles directamente en sus sitios de comercio electrónico y, la otra, es la digitalización”, aseguró a Excélsior.

Existen plataformas como Tiendanube que ayudan a cualquier tipo de empresa, sin importar su tamaño, a desarrollar su portal de comercio electrónico, digitalizar sus operaciones y tener un contacto directo con los clientes.

Mientras que los consumidores son capaces de generar un vínculo directo con las empresas, ganando su lealtad y preferencia.

De acuerdo con Vignart, los mexicanos parecen dejar para último momento la compra del 14 de febrero, ya que las categorías relacionadas con regalos aún no muestran fuerte crecimiento.

Actualmente, la categoría de regalos en los eCommerce abiertos con Tiendanube se ha visto un crecimiento de sólo 25 por ciento en los primeros días de febrero en comparación con lo visto el año pasado.

“Eso nos habla de que probablemente la compra del 14 de febrero no sea tan planificada y puede ser que tenga un subidón grande los próximos días o que se mantenga esa tendencia de 25 por ciento”, añadió el directivo.

Entre los productos que podrían aumentar sus ventas en esta temporada destaca ropa, erótica, cremas, comidas y bebidas, joyería y flores, siendo ésta última un regalo clásico.

Flores a domicilio

Vignart consideró que las flores son uno de los mayores ejemplos de cómo ha cambiado la compra de regalos para el Día del Amor y la Amistad. Usualmente las personas iban a las florerías y las entregaban en persona, ahora las compra en línea y son enviadas a la casa o hasta trabajo del destinatario.

A esto se añade que existe una gran competencia en este mercado con comercios electrónicos como Enviaflores, LolaFlora y hasta Mercado Jamaica Online, sin olvidar que plataformas como Uber cuenta con un apartado específico para comprar y enviar flores.

Sin olvidar que dicha categoría no sólo se limita a flores, también se pueden armar paquetes de un ramo con un peluche, con chocolates, pasteles, vino, globos u otro tipo de obsequios.

“Se están usando herramientas para armar combos que aumentan el ticket promedio, la cantidad de SKU (unidad de mantenimiento de existencias, en español) por orden y también hacen que se diluya el costo del envío”, resaltó.

Esto último porque el precio promedio de envío para este tipo de productos se ubica en 100 pesos, aunque puede bajar o incluso ser gratis con determinado monto de compra.

El dato

Atentos

· Algunas recomendaciones al comprar en línea para este 14 de febrero

· Revisar los tiempos de envío porque pueden tardar en promedio tres o cuatro días

· Dependiendo del producto se puede elegir entrega el mismo día o al día siguiente