Fuerzas Especiales envía 90 elementos a Durango

Un contingente de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue enviado al estado de Durango, con la misión de realizar tareas para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el personal militar despegó a las 15:00 horas de este miércoles, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

La aeronave partió de la Base Aérea Militar número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, al Aeropuerto Internacional de Durango, con el fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la Décima Zona Militar en ese estado.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, los 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales trabajarán para contribuir a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en apoyo a la seguridad.

La misión de estas unidades es actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad.

El personal debe apegarse a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los derechos humanos, en beneficio de los habitantes de Durango.