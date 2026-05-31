Por opacidad en obra pública, detienen a exdirector de agua en Durango

El exdirector del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIDEAPAS) del municipio de Pueblo Nuevo, Durango, fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abandono del servicio público.

La dependencia informó que estos delitos están previstos y sancionados por los artículos 326, fracción V, y 330 del Código Penal del Estado.

Víctor Higo “N” se desempeñó como director del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIDEAPAS) del citado municipio.

El 3 de agosto de 2021 presentó su renuncia al cargo; sin embargo, omitió entregar diversa documentación oficial bajo su resguardo y responsabilidad con motivo de las funciones que desempeñaba.

Entre la documentación que, según las indagatorias, permaneció oculta se encuentra información relacionada con recursos económicos, obra pública, estados financieros, cuentas bancarias, contratos, convenios, expedientes técnicos, presupuestos, pasivos, archivos administrativos e históricos, así como otros documentos indispensables para la operación y funcionamiento administrativo del organismo.

Según las investigaciones, dicha documentación no habría sido entregada al momento de la separación del cargo, lo que ha generado afectaciones al adecuado funcionamiento de la administración pública y ha dificultado la atención de observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado de Durango.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a las etapas y procedimientos establecidos en la ley.