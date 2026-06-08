Un fuerte terremoto sacude La Habana, en Cuba

Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió este lunes el occidente de Cuba, con epicentro ubicado a unos 100 kilómetros al noroeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais). El movimiento fue perceptible en varias provincias cubanas e incluso en algunas zonas del estado de Florida, en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales de consideración.

El temblor ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, hora local, y tomó por sorpresa a miles de habitantes del occidente cubano. Durante varios segundos, edificios y viviendas experimentaron vibraciones que llevaron a muchas personas a abandonar sus inmuebles como medida preventiva.

Periodistas de la AFP en La Habana reportaron que el movimiento se prolongó aproximadamente 20 segundos y provocó escenas de incertidumbre entre la población.

"Al principio solo me sentí mareada; no pensé que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", relató a la agencia una habitante de la capital cubana que salió de su edificio junto con sus vecinos cuando comprendieron lo que estaba ocurriendo.

El temblor ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, hora local, y tomó por sorpresa a miles de habitantes del occidente cubano. AFP

¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Cuba?

De acuerdo con el boletín oficial del Cenais, el sismo se localizó en las coordenadas 23.66 grados de latitud norte y -84.63 grados de longitud oeste, a una profundidad aproximada de 20 kilómetros.

El organismo cubano estimó una magnitud de 6.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó preliminarmente una magnitud de 6.1, una diferencia habitual en las primeras evaluaciones sísmicas realizadas por distintas instituciones especializadas.

El epicentro se ubicó mar adentro, a unos 100 kilómetros al noroeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río.

El movimiento se sintió en varias provincias de Cuba

Las autoridades cubanas informaron que el terremoto fue perceptible en buena parte del occidente del país. Los primeros reportes ciudadanos provinieron de Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial de la Isla de la Juventud.

De manera paralela, reporteros de AFP en el sur de Florida señalaron que el movimiento también pudo percibirse en algunas zonas de ese estado estadounidense, una situación favorecida por la ubicación marítima del epicentro.

El sismo se convierte en el sexto evento perceptible registrado en Cuba durante 2026, de acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional Cubano.

Sin daños ni víctimas, según los primeros reportes

Hasta el momento, los organismos de Protección Civil y las autoridades cubanas mantienen activos los protocolos de evaluación y monitoreo en las áreas donde el movimiento fue sentido con mayor intensidad.

Los informes preliminares indican que no existen reportes de personas lesionadas ni daños estructurales importantes, aunque las inspecciones continúan para descartar afectaciones en infraestructura pública y privada.

Especialistas recuerdan que, tras un sismo de esta magnitud, es habitual que las autoridades mantengan vigilancia sobre posibles réplicas, aunque no necesariamente estas llegan a ser perceptibles para la población.

¿Tiene relación el sismo en Cuba con el de Yucatán?

Horas después del terremoto en Cuba, el Servicio Sismológico Nacional de México reportó un movimiento de magnitud 4.2 con epicentro a 14 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que establezca una relación directa entre ambos eventos. Especialistas en sismología señalan que se desarrollaron en contextos geológicos distintos y a una distancia considerable entre sí.