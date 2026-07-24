Con paro de labores, policías municipales de Coquimatlán exigen destitución de director

El municipio de Coquimatlán, Colima, atraviesa una crisis de seguridad pública. La mayoría de los elementos policíacos mantienen un paro de labores desde la tarde del jueves y se niega a realizar patrullajes y servicios operativos hasta que sea destituido el recién nombrado director de Seguridad Pública, mientras miles de habitantes permanecen sin vigilancia policial.

El conflicto mantiene enfrentadas las posturas de los policías y el Ayuntamiento: los agentes condicionan el regreso a sus labores a la salida del mando policial, mientras el presidente municipal, Luis Gerardo García Olivares, sostiene que las decisiones sobre la conducción de Seguridad Pública corresponden exclusivamente a la autoridad municipal y advirtió que no estarán sujetas a presiones.

De acuerdo con Ignacio Pérez Martínez, agente auxiliar de la Policía Municipal y uno de los participantes en la protesta, aseguró que no se trata de un capricho, sino una exigencia de trato digno hacia él y sus compañeros.

Foto: Abraham Acosta Martínez | Excélsior

Denuncian misoginia

Los inconformes exigen la destitución del director de Seguridad Pública municipal, identificado por los propios agentes como capitán Israel, quien tiene apenas 12 días en el cargo. Lo acusan de maltratar a los policías, además de señalar presuntas conductas misóginas hacia las mujeres que integran la corporación.

Se dirige de una manera prepotente, déspota, de una manera misógina hacia las compañeras. Ha tronado los dedos a algunos compañeros para ejecutar alguna indicación o alguna orden, creo yo que no es la forma ni la mejor manera de pedir las cosas”, denunció Ignacio Pérez.

Los policías inconformes continúan presentándose en el Complejo de Seguridad Pública para acreditar su asistencia, pero no realizan los patrullajes ni los servicios que tienen asignados. Además, durante la protesta no cuentan con armamento y las unidades permanecen sin salir de las instalaciones de la corporación.

La falta de patrullaje municipal afecta a Coquimatlán, un municipio con más de 20 mil habitantes distribuidos entre la cabecera y sus comunidades.

Los propios agentes reconocieron que durante el paro se han registrado incidentes, que han requerido la intervención de otras corporaciones de seguridad ante la falta de respuesta operativa de la Policía Municipal.

Foto: Abraham Acosta Martínez | Excélsior

Se han estado generando incidentes, han estado interviniendo a lo mejor Guardia Nacional u otras corporaciones, pero nosotros no hemos movido ni las unidades ni el personal de aquí de la Dirección hasta que tengamos una respuesta”, explicó Pérez Martínez.

El presidente municipal Luis Gerardo García Olivares reconoció el conflicto, aseguró que existe disposición para escuchar las inconformidades de los policías, pero rechazó que la permanencia o destitución del titular de Seguridad Pública pueda decidirse bajo presión.

Según explicó, cuando los elementos acudieron a la Presidencia Municipal para plantear sus inconformidades, propuso escucharlos personalmente en grupos de tres para conocer cada uno de sus señalamientos. Los policías rechazaron esta modalidad al considerar que se trata de una problemática colectiva y solicitaron ser atendidos como grupo.

El alcalde señaló que el director de Seguridad Pública tiene apenas 12 días en el cargo y consideró apresurado descalificar su desempeño en ese periodo.

Las decisiones sobre la integración y conducción de la Dirección de Seguridad Pública corresponden exclusivamente a la autoridad municipal, no estarán sujetas a presiones de ningún tipo”, afirmó.

Solicitan intervención estatal

Ante la falta de acuerdos con el Ayuntamiento, los policías solicitaron la intervención de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, así como de autoridades estatales de seguridad para mediar en el conflicto.

Mientras ambas partes mantienen sus posiciones, la mayoría de los policías municipales continúa concentrada en las instalaciones de Seguridad Pública sin realizar patrullajes. El alcalde advirtió que, si persiste la negativa de los elementos a retomar sus funciones, el Ayuntamiento tomará “las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las familias coquimatlenses”.