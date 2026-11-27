El avance del Frente Frío número 8, impulsado por una masa de aire ártico, y los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocaron la primera nevada en Durango, heladas en Nuevo León y alerta por la posible caída de aguanieve en Veracruz.

En el noroeste de Durango, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la primera nevada de la temporada invernal cerca de las 19:00 horas de ayer en las localidades de Agua del Pino y El Cedro, en el municipio serrano de Guanaceví.

Arturo Galindo Cabada, titular de la dependencia estatal, informó que se mantiene un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades municipales para brindar apoyo a la población.

Las autoridades activaron operativos de asistencia y mantienen vigilancia ante las bajas temperaturas y el riesgo de nuevas precipitaciones. Fotos: Lourdes López y Especial.

A su vez, Protección Civil de Nuevo León reportó la presencia de heladas y escarcha durante las primeras horas de ayer en zonas del municipio de Galeana. En la comunidad de San José de las Boquillas, en Santiago, el termómetro descendió hasta los -4 grados centígrados.

Heladas en Nuevo León y bajas temperaturas en Veracruz

En el área metropolitana de Monterrey se registró una sensación térmica de entre 6 y 7 grados.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Érik Cavazos Cavazos, informó que se activó el Operativo Carrusel para asistir a personas en situación vulnerable al exterior de hospitales como el 21 del IMSS, el Universitario y el Materno Infantil. Asimismo, confirmó que los 102 refugios temporales de la entidad ya se encuentran habilitados.

En el oriente del país, la masa de aire ártico ocasionó un marcado descenso en los termómetros de Veracruz.

Según la Conagua, las temperaturas mínimas alcanzaron cuatro grados en Huayacocotla; cinco grados en Zalayeta, Las Vigas y La Joya; seis grados en Altotonga; ocho grados en Acatlán y nueve grados en Naolinco, Teocelo y Huatusco.

Las autoridades advirtieron que el pronóstico mantiene la probabilidad de aguanieve o nevadas en las zonas altas del Cofre de Perote entre hoy y mañana.

Pronóstico de temperaturas mínimas por el Frente Frío 8

El Servicio Meteorológico nacional anticipa para hoy temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Durango y Baja California y de -5 a 0 grados Celsius en zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Con información de Alma Gudiño, Aracely Garza, Lourdes López,

Patricia Briseño y Ernesto Méndez.