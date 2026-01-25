Frentes fríos ‘congelarán’ gran parte del territorio; se prevén hasta -10° en zonas serranas

La tercera tormenta invernal de la temporada y los frentes fríos número 30 y 31 dejarán un marcado descenso de temperatura desde ayer hasta el martes en la mayor parte de la República Mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó estos sistemas, en conjunto con la masa de aire ártico que se encuentra sobre el norte y noreste del país y un río atmosférico, mantendrán temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y noreste de México, con lluvias puntuales intensas en Durango.

Además, pronosticó caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila, así como lluvia engelante en Zacatecas.

Por su parte, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente del país, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit.

Mientras que, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país.

Asimismo continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Las Lluvias fuertes y puntuales muy fuertes se prevén en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Coahuila y Nayarit.

Además de intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Las temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas se estiman, de acuerdo con el SMN, en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

EVACUAN COLONIAS POR FUGA DE AMONIACO

Una fuga de amoniaco registrada la madrugada de ayer en el interior del complejo petroquímico Cosoleacaque, de Pemex obligó a la evacuación preventiva de colonias aledañas y al cierre de vialidades estratégicas, mientras corporaciones de emergencia trabajaban para contener el incidente.

De acuerdo con autoridades de PC, la fuga se originó en un autotanque cargado con amoniaco, lo que activó de inmediato los protocolos internos de seguridad de Pemex y la movilización de cuerpos de auxilio municipales, estatales y federales.

La Secretaría de PC estatal informó que se estableció un radio de seguridad de 1.5 km, lo que derivó en el desalojo de habitantes de la colonia Buena Vista, así como de comercios y viviendas ubicados sobre el bulevar Instituto Tecnológico, en Minatitlán.

Elementos de la policía estatal y tránsito cerraron los accesos al complejo para evitar la circulación de vehículos y peatones, mientras brigadas especializadas realizaban maniobras para dispersar el químico.

