El Frente Frío número 6 y una vaguada en niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y la Península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Destacó que la masa de aire polar que acompaña al sistema frontal, propiciará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de evento de "Norte" con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Veracruz e Istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, pronosticó rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas, mientras que el nuevo Frente Frío número 7, una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán precipitaciones con chubascos, rachas de viento y descenso de temperatura en el noroeste del país.

Por otra parte, señaló que canales de baja presión y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Canales de baja presión y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Cuartoscuro

El SMN dio a conocer que se esperan precipitaciones fuertes en Campeche (suroeste), Yucatán (este y norte) y Quintana Roo (norte, centro y sur); intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Morelos y Guerrero, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

El evento de Norte de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora ocurrirá en Veracruz (centro y sur); así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas.

Se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y Sonora; y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se estima oleaje de 3.0 a 4.0 metros e altura en la costa occidental de Baja California y el litoral de Veracruz; de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur, las costas de Tamaulipas y Tabasco, y en el golfo de Tehuantepec, así como de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se presentarán temperaturas diurnas mínimas de -5 a 0 grados en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, por la tarde se anticipan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 grados en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.