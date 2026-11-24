Un chatbot de WhatsApp llamado Fran, creado por la organización Reinserta en colaboración con Meta, busca ayudar a niñas, niños y adolescentes a identificar señales de riesgo de reclutamiento por parte del crimen organizado, reconocer posibles intentos de captación y saber cómo actuar ante situaciones que puedan ponerlos en peligro.

Durante una entrevista con Fernanda Familiar para Imagen Radio, la subdirectora editorial de Excélsior, Fabiola Guarneros, explicó que esta herramienta reúne años de investigación y experiencia de Reinserta con menores que fueron reclutados por grupos criminales. El objetivo es acercar información y orientación mediante una plataforma que los jóvenes utilizan cotidianamente.

La dimensión del problema es significativa: de acuerdo con las cifras presentadas durante la conversación, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por organizaciones criminales.Fran ayuda a reconocer mensajes y acercamientos que pueden ser una alerta

El chatbot toma su nombre de un joven que fue reclutado por el crimen organizado cuando tenía ocho años y cuya historia fue documentada por Reinserta. A través de esa experiencia y de las investigaciones de la organización, la herramienta ofrece información en un lenguaje accesible para adolescentes.

Fran permite consultar situaciones que pueden parecer inofensivas, pero que forman parte de estrategias de captación: ofrecimientos de dinero, promesas de apoyo, invitaciones a reuniones con desconocidos o mensajes de personas cercanas que buscan generar confianza.

También orienta sobre señales como recibir regalos, tener dinero sin una explicación clara, cambiar hábitos, ausentarse de casa o mantener conversaciones que generan preocupación en la familia.

Guarneros explicó que el reclutamiento no siempre comienza con amenazas directas. En ocasiones, los grupos criminales se acercan a menores que atraviesan problemas familiares o económicos y aprovechan sus necesidades emocionales para ganar su confianza.La violencia familiar y la búsqueda de apoyo pueden aumentar la vulnerabilidad

Durante la entrevista se expuso que muchos menores reclutados vivían en entornos de violencia, abandono o pobreza. Algunos buscaban salir de sus hogares por agresiones contra ellos, sus hermanos o sus madres, y encontraban en personas de la calle una aparente red de apoyo que después los acercaba a organizaciones criminales.

Entre los datos compartidos durante la conversación se mencionó que cinco de cada 10 adolescentes en internamiento fueron reclutados por el crimen organizado y tuvieron como reclutador a un amigo.

Además, ocho de cada 10 adolescentes reclutados que se encuentran en internamiento no pertenecían a pandillas antes de ingresar a un grupo criminal. Otro dato expuesto fue que siete de cada 10 recibieron adiestramiento dentro de la propia organización.

Estas cifras muestran que la captación puede ocurrir en círculos cercanos y que no necesariamente involucra a jóvenes que ya tenían antecedentes de participación en actividades delictivas.La herramienta también ofrece orientación psicológica y apoyo ante situaciones de riesgo

Fran no está diseñado únicamente para identificar posibles intentos de reclutamiento. También cuenta con herramientas de contención y orientación psicológica para situaciones de crisis, depresión o ideas suicidas.

El chatbot estará disponible las 24 horas del día y busca atender tanto a adolescentes que tienen dudas sobre un acercamiento sospechoso como a familias que no saben cómo actuar cuando detectan cambios en el comportamiento de sus hijos.

La herramienta también contempla orientación para casos en los que un menor ya fue reclutado y quiere salir de la organización, ante situaciones en las que puede existir riesgo para su integridad o amenazas contra sus familiares.

La colaboración entre Reinserta y Meta busca que la prevención llegue directamente al teléfono de niñas, niños y adolescentes, con información que puedan consultar de manera accesible y discreta.