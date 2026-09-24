FOTOS: Así entregaron la casa despojada a Carlota, la abuelita justiciera

Visiblemente deteriorada, con el pasto crecido, paredes dañadas e incluso con la cama puesta llena de juguetes en una de las recámaras, Arturo Santana recibió la vivienda que su madre Carlota y sus hermanos trataron de recuperar en abril del 2025, y que dejó como saldo dos personas muertas y una más herida.

Reproducir La defensa busca acreditar la legítima defensa tras el caso de despojo.

Arturo Santana, hijo mayor de Carlota —a quien se le sigue un proceso por el delito de homicidio calificado por la muerte de Esaú Márquez y su hijo del mismo nombre, y de homicidio en grado de tentativa en contra de un menor de edad—, arribó a la propiedad en Hacienda Labor, luego de que la Fiscalía de Justicia del Estado de México se las restituyera.

“El día de hoy venimos a tomar posesión legal del inmueble que es propiedad de mi hermana Mariana Santana Alfaro, es en cumplimiento a una sentencia dictada por un juez de enjuiciamiento de Texcoco el 2 de julio que emite sentencia condena a alguno de los invasores”.

En el área de la sala y comedor permanecen colchones, bases de cama y restos de comida en descomposición. Ángeles Velasco

Las recámaras conservan prendas de vestir, calzado y juguetes abandonados por los anteriores ocupantes. Ángeles Velasco

En la casa, en lo que es la sala, se pueden observar colchones y una base de la cama; en el comedor todavía se observa la mesa con las sillas; en el piso, restos de lo que fue comida y que ha sido alimento de la fauna nociva.

En las paredes de la cocina, la humedad ha empezado a derrumbar el aplanado, mientras el área de lavado está cubierta por maleza. En la parte superior, en una de las recámaras, todavía hay una cama puesta con muñecos de peluche, un corralito y juguetes que ya no pudieron sacar. Mientras en la recámara principal, desde donde la esposa de Esaú grababa los hechos en abril del año pasado, todavía hay ropa y zapatos tirados. En la esquina, una Biblia abierta.

Todos los objetos que hay al interior, propiedad de la ahora viuda de Esaú, Lourdes Johana —quien se encuentra presa en el penal de Texcoco acusada de despojo—, quedarán a resguardo:

“Hay una fe ministerial que se practicó, hace referencia a lo que se encuentra al interior, se encuentran algunos bienes muebles de estas personas que invadieron el inmueble el año 2025, el 27 de marzo para ser precisos. Yo los voy a poner a disposición de ellos, de esta gente, evidentemente los vamos a sacar, hacerle un llamado para que vengan a recogerlos”.

Los bienes quedaron registrados bajo fe ministerial. Ángeles Velasco

Con la entrega del inmueble, con lo que se comprueba que fue invadido, puede ayudar a acreditar la legítima defensa:

“Con elementos de prueba de convicción el día de hoy hemos probado y hemos acreditado la legítima propiedad de este inmueble a favor de mi hermana Mariana y con ello la posesión, que siempre había tenido mi hermana.”

Cabe recordar que actualmente se lleva proceso contra Carlota y sus dos hijos por homicidio y homicidio en grado de tentativa, pero la primera sigue su juicio en prisión domiciliaria, mientras que sus hijos en el penal de Huitzilzingo en Chalco. Mientras, Lourdes Johana y otro de sus hijos, Héctor, se encuentran recluidos acusados de despojo y robo a casa habitación.