Sonora instala comité de emergencias ante la cercanía del huracán Polo

Ante la cercanía del huracán “Polo” de categoría 5 y con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, coordinación y respuesta ante sus posibles efectos en el Sonora, Protección Civil del Estado y la Federación instalaron el Comité de Operaciones de Emergencias.

La instalación de este órgano de coordinación busca reforzar la comunicación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno y establecer las medidas necesarias para proteger a la población ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico, particularmente por lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones y escurrimientos en distintas regiones de la entidad.

Se espera que los efectos más importantes de este ciclón tropical, que actualmente está a más de 600 kilómetros de distancia de Cabo San Lucas, en Baja California, se presenten entre lunes y martes en Sonora, principalmente en las regiones sur y serrana.

Foto: Daniel Sánchez | Excélsior

Se mantiene la evaluación para determinar en qué municipios sería necesario aplicar una suspensión de clases en escuelas, los días en que se presenten los mayores efectos de este ciclón tropical.

En Sonora se mantiene la alerta azul actualmente, en 14 municipios costeros del oeste y sur de la entidad.

En la reunión estuvieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Salud de Sonora, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cruz Roja y de los 72 gobiernos municipales del estado por vía remota, así como de las diversas dependencias de la administración estatal.

Foto: Daniel Sánchez | Excélsior

El gobierno de Sonora, a través de las instancias de Protección Civil, mantiene el llamado a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y evitar cruzar arroyos, ríos o vialidades con acumulación de agua.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante posibles rachas de viento, lluvias intensas y actividad eléctrica, así como a identificar las zonas seguras y los refugios temporales disponibles en caso de ser necesario.