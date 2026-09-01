Vuelven a suspender audiencia de la 'Abuela Carlota'; es la 3ra vez

Por tercera ocasión fue suspendida la audiencia de la etapa intermedia del proceso penal que se le sigue a Ma. Carlota Alfaro Quintana, Mariana y Eduardo Santana Alfaro por el delito de homicidio calificado.

La audiencia estaba programada a las 11 horas de este martes, en los juzgados del penal de Chalco, Estado de México, sin embargo, media hora más tarde fue nuevamente suspendida debido a que no se presentó el asesor privado de la víctima, que también se encuentra recluida en el penal de Texcoco.

Abuela Carlota Especial

Aunque el juez ya lo había apercibido en dos ocasiones, no se presentó por lo que se determinó su sustitución y el nombramiento de un nuevo asesor para poder continuar con la audiencia en contra de Carlota Alfaro, quien sigue el proceso en libertad y sus dos hijos, quienes se encuentran confiados en que se compruebe que actuaron en legítima defensa

“No se presentó de nueva cuenta el asesor de corte privado y al no presentarse y al ser requerido ya en diversas audiencias , el juez determina ya su sustitución por un asesor de carácter privado del gobierno del estado de México y también decirles que la propia víctima lo revoca hoy de manera formal ante su señoría”…esta es la tercera que se suspende, me parece que de alguna manera nos ayuda en el trámite normal de este procedimiento, toda vez que se regularizar ya el procedimiento penal que se sigue en contra de mi familia”, explicó Arturo Santana Alfaro.

Se programó la próxima audiencia para el 17 de septiembre.