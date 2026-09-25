Examen de admisión en línea no regresará a la UNAM en al menos dos o tres años: rector

La Máxima Casa de Estudios, la UNAM, cumplió esta semana 475 años de existencia. Y en medio de los festejos, también las autoridades educativas han tenido que aprender mucho, a últimas fechas, sobre las irregularidades en el examen en línea de admisión a nivel Licenciatura.

Así lo puntualizó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, quien sostuvo que se necesitan mecanismos para garantizar un “piso parejo” entre todos los aspirantes.

“Yo creo que la gran lección que nos deja el examen de admisión es que, si bien es deseable transitar a mecanismos de evaluación que permitan una mayor participación, tenemos que estar plenamente seguros de que no puede ser un factor de desventaja para algún sector de los aspirantes; o que algunos puedan tener mayores ventajas que otros, o algún tipo de ayuda”.

Para el rector universitario, este episodio debería “ser una llamada de atención para todos”, con el fin de que las instituciones educativas se vean obligadas a reflexionar sobre “los valores que debemos de transmitir”.

“No solamente formamos profesionales, formamos también ciudadanas y ciudadanos que deben estar conscientes de que no se vale recurrir a algún tipo de ayuda que los coloque en ventaja frente a sus compañeros. Las familias y, al mismo tiempo, como sociedad, tenemos que estar conscientes de que muchas veces esos intentos son directamente consecuencia de la desesperación de quien quiere acceder a la educación superior y que tal vez no encuentra los espacios adecuados, que también tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para ampliar la oferta educativa”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Lomelí Vanegas aseguró que siguen los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los resultados y el proceso de aplicación del examen virtual.

“Yo creo que van rápido. Voy a tener una reunión con la Junta de Patronos de la Universidad para conocer cómo va la auditoría interna; y he tenido información de la ASF que en las próximas semanas ya va a tener un avance, lo cual nos habla de que han hecho un trabajo muy rápido, sobre todo teniendo en cuenta que sí solicitaron mucha información. Ya se les entregó, entonces está siendo una diligencia rápida”.

Al considerar que “fue muy difícil” tomar la decisión de cancelar el examen en línea y aplicar uno de control, el rector aseguró que “era lo mejor” toda vez que era una “situación muy delicada y no podíamos dejar la duda sobre los méritos de las personas que estábamos aceptando”. Por ello, aseveró que será hasta cuando estén totalmente seguros de su propia plataforma que se retomen las pruebas en línea.

“Creo que hay que estar muy seguros. Lo ideal es construir nuestra propia plataforma para estar plenamente convencidos de que cumple con todas las necesidades que tenemos y que recupera, al mismo tiempo, los aprendizajes de esta situación. No creo que antes de dos o tres años, sinceramente”.

Asimismo, Leonardo Lomelí destacó que, como parte de los cambios previstos tras la aplicación, se viene la transformación de la Dirección General de Administración a la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE).

“Recupera una de las recomendaciones de la Comisión Técnica, que es ubicar en una sola dependencia los procesos más importantes de diseño del examen y de aplicación, para que no haya problemas. Estará a tiempo, ya operará de esta manera para el Sistema de Universidad Abierta que, entiendo, la convocatoria es el 5 de octubre”.

Sobre los ordenamientos que prohíben o limitan el uso de dispositivos digitales, como celulares o tabletas, al interior de las aulas, el rector de la UNAM apostó por su regulación ya que son herramientas cuyo uso necesita ser informado a los estudiantes.

“Creo que tenemos que regularlo. Veo poco viable, incluso, inconveniente, prohibirlo. Creo que hay que enseñar a nuestros estudiantes a usar la Inteligencia Artificial, a verla como una herramienta; pero que asuman el hecho de que no puede reemplazar a la inteligencia humana o no debería reemplazarla. Porque en el momento en que, ya no digamos solamente los estudiantes de la UNAM sino como especie, le cedamos la iniciativa a la Inteligencia Artificial, pues nos estamos poniendo en riesgo a la humanidad en su conjunto. Creo que hay que aprenderla a usar, no hay que tenerle miedo, pero estar muy conscientes de sus limitaciones y de sus riesgos”.

Con el fin de atender también estas problemáticas, la UNAM creó este año el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial que deberá analizar las medidas que tomarán frente al uso de esas tecnologías en la elaboración, por ejemplo, de tareas o trabajos de los estudiantes.

“En muchos casos están recomendando regresar a las evaluaciones escritas por el propio estudiante en el salón de clases, como eran antes, o los exámenes orales. […] Le voy a proponer al consejo que tengamos a lo largo de este semestre una serie de reuniones para que el próximo año tengamos ya lineamientos muy claros en la materia”.

Respecto a la partida económica que le corresponde a la Máxima Casa de Estudios para el siguiente año, Lomelí Vanegas confió en que el Congreso de la Unión le otorgue recursos un punto por encima de la inflación, ya que esto le ayudará a sacar las cuentas corrientes y pendientes anuales.

“Tenemos de manera destacada la conclusión de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) de Oaxaca, de Juriquilla y de Mérida, pero también tenemos que hacer un esfuerzo por reemplazar algunos equipos en varios institutos. Con lo que nos está proponiendo el Poder Ejecutivo y usando también algunos recursos que hemos podido ahorrar gracias a nuestros programas de racionalidad administrativa, podríamos salir adelante”.

Drogas y seguridad, preocupaciones constantes

Finalmente, el rector Leonardo Lomelí abordó el tema de seguridad al interior de sus instalaciones, al destacar que “es muy bueno contar con buenos protocolos de atención, medidas de seguridad adecuadas, pero estamos convencidos que lo más importante es la prevención”.

“Los jóvenes son vulnerables a muchos problemas del entorno; pero también los profesores, los trabajadores no estamos exentos que, en un momento dado, tener algún tipo de problema que requiera de un apoyo por parte de la Universidad”.

Respecto al consumo de sustancias psicotrópicas entre el 50 por ciento de la comunidad Puma en nivel bachillerato, apuntó que se mantendrán los trabajos de prevención en la materia y, ahora, de seguimiento a quienes han dado positivo al examen médico activo.

“Nos interesa mucho el módulo de si hay consumo de alguna sustancia o de si hay algún tema de depresión que haya que atender oportunamente. Esto nos habla así de la necesidad de reforzar los programas de atención a la población estudiantil”.