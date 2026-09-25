Emilio Montero, jefe político del presidente municipal de Juchitán, renuncia al IEEPO

Emilio Montero Pérez renunció al cargo de director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), esto ocurrió en medio de múltiples señalamientos por su relación fraternal y política con Miguel Ángel Sánchez Altamirano, expresidente municipal de Juchitán y actualmente imputado por extorsión agravada y presuntos vínculos con una organización criminal.

A Montero Pérez se le identifica como el mentor y padrino político de Sánchez Altamirano, incluso en las últimas horas, tras el vacío de poder en Juchitán, trascendió la lista de familiares del expresidente, funcionarios del gobierno municipal y operadores políticos de Morena, que cobraban en la nómina del IEEPO y otras dependencias.

Así como los montos mensuales, de entre 17 mil y 20 mil pesos; entre las beneficiadas están la esposa y hermana de Sánchez Altamirano.

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La relación entre ambos hizo posible la conformación de una estructura o red política y de base social en Juchitán y otros municipios que lleva por nombre Equipo EMP (Emilio Montero Pérez) para "gestionar" recursos del gobierno y entregar despensas e insumos.

Antes al dejar el cargo de presidente municipal de Juchitán, para ocupar la dirección del IEEPO en 2022, por designación del gobernador, Montero dejó en el cargo a su amigo Sánchez.

El funcionario encargado de la política educativa se despidió de sus compañeros por vía whatsapp, en un chat grupal.

“No claudiquen en seguir apoyando en todo al amigo gobernador que los necesita tanto como su equipo, desvívanse como funcionarios, abracen al movimiento al que pertenecemos que ha costado muchos, muertos, desaparecidos, perseguidos”, escribió.

La fiscalía oaxaqueña se reservó del derecho de informar si Montero Pérez es investigado o imputado por algún delito relacionado con lo ocurrido en Juchitán Foto: Especial

Sin embargo, el IEEPO no había hecho pública su renuncia, ni por el área de Comunicación Social ni por Poder Ejecutivo.

Su renuncia llegó con solicitud del gobernador Salomón Jara al Congreso del Estado para declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán; según los cercanos de Montero “la separación del cargo busca evitar que su permanencia al frente del IEEPO genere cuestionamientos o interpretaciones en torno a las investigaciones que se encuentran en curso”.

A la fecha, la fiscalía oaxaqueña se reservó del derecho de informar si Montero Pérez es investigado o imputado por algún delito relacionado con lo ocurrido en Juchitán.