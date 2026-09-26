Francisco Vásquez, nuevo comisionado de Juchitán tras desaparición de Ayuntamiento

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó al comunicador, Francisco Vásquez Jiménez, como comisionado municipal temporal en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, luego de que el Congreso local cumpliera con el procedimiento parlamentario y declarara la desaparición del Ayuntamiento, asentado en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con una comunicación, el Poder Ejecutivo informó “esta medida tiene un claro objetivo: brindar gobernabilidad y seguridad a la población juchiteca, así como garantizar el Estado de derecho de este municipio”.

Además de permitir una transición ordenada y con apego a la legalidad a favor de la ciudadanía de esta comunidad zapoteca.

Vásquez Jiménez es originario de Juchitán, es locutor radiofónico y responsable del noticiero “Xtiidxanu” (“Nuestra palabra”), que se transmite en zapoteco y está enfocado a mantener informada sobre hechos nacionales y locales a personas originarias de la región.

Es fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos, y presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos.

*mcam