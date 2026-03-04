"La fortaleza y motor de la industria petrolera está en su gente”: Ricardo Aldana Prieto

A 90 años de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), la narrativa de la industria suele concentrarse en los barriles producidos, las refinerías inauguradas o el precio del crudo en los mercados internacionales.

Sin embargo, la actual gestión del Secretario General, el Ing. Luis Ricardo Aldana, ha puesto sobre la mesa una verdad que a veces el tecnicismo olvida: no hay soberanía energética sin bienestar laboral.

Bajo esta premisa, el STPRM ha dejado de ser únicamente un ente de negociación colectiva para convertirse en un gestor de capital humano. El giro es estratégico. En un mundo donde la transición energética y la eficiencia operativa mandan, el sindicato ha entendido que la mejor defensa del trabajador es su especialización.

Son ya 90 años de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Cortesía

Priorizar la capacitación continua para los trabajadores no es un dato menor. La creación del primer Centro de Capacitación y Adiestramiento en Villahermosa, Tabasco, con aval de la SEP, rompe el viejo paradigma del sindicalismo asistencialista. Al certificar competencias laborales, el sindicato de Aldana le está dando al trabajador un “título de propiedad” sobre su conocimiento.

Esto no solo eleva la productividad de la paraestatal, sino que dignifica la trayectoria del obrero, convirtiéndo en un técnico de clase mundial. Otro pilar de esta administración que merece análisis es la estabilidad. El anuncio de que más de 12 mil empleados transitorios obtuvieron su planta no es solo un logro administrativo; es un acto de justicia social que elimina el estrés de la incertidumbre.

El anuncio de que más de 12 mil empleados transitorios obtuvieron su planta no es solo un logro administrativo; es un acto de justicia social. Cortesía

Un trabajador con certeza laboral y equipo de protección adecuado- cuya entrega se regularizó tras cinco años de pausa- es un trabajador que opera con seguridad, reduciendo riesgos críticos en una industria de alto peligro.

La inversión en infraestructura, como el próximo Centro de Convenciones “2 de Julio” en Agua Dulce, y el robusto programa de más de 28 mil becas (entre trabajadores e hijos), demuestran que el sindicato está mirando hacia el futuro. Se está sembrando en la siguiente generación.

El mensaje de Aldana Prieto es claro: el sindicato moderno no solo protege el presente, sino que construye el ascenso social de la familia petrolera.

Priorizar la capacitación continua para los trabajadores no es un dato menor. Cortesía

Al fortalecer al trabajador, el STPRM no solo protege el presente de la industria, sino que construye la columna vertebral de la resiliencia energética de México para las futuras generaciones. La lección es clara: para fortalecer a la paraestatal, primero hay que potenciar a quienes la mantienen viva.

