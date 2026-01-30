Fortalece SSPCM colaboración con SSPC Federal en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) ha intensificado su colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPCF), mediante esfuerzos operativos conjuntos orientados a la prevención, detención y localización de personas acusadas de presuntos delitos. Este compromiso se traduce en una estrategia integral que busca fortalecer la seguridad y el bienestar de la población.

Importancia de sinergia

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, destacó la importancia de la sinergia existente entre las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, enfatizando en particular la cooperación continua con la SSPCF. Esta coordinación ha permitido la realización efectiva de recorridos preventivos destinados a disuadir actos delictivos y a detener a individuos señalados como presuntos responsables de delitos.

“Las acciones conjuntas por la recuperación de la paz y el bienestar de la población han permitido la detención de generadores de violencia en flagrancia, contribuyendo a la disminución de la incidencia de homicidios al inicio de este año”, declaró Avilés Amezcua.

Resultados positivos

Durante 2025, la colaboración con la SSPCF resultó en la detención de varios presuntos generadores de violencia, así como en el decomiso de armas y la recuperación de espacios públicos, lo que ha incrementado la seguridad en diversas áreas de la ciudad. Además, se han implementado acciones preventivas enfocadas en combatir la extorsión y los fraudes, fortaleciendo la proximidad social a través de la participación activa del personal de la SSPCF en los Comités Ciudadanos de Seguridad.

En Tijuana se aseguraron 3,700 litros de hidrocarburo y un tractocamión durante cateo. Omar Martínez Noyola

El XXV Ayuntamiento de Tijuana reafirma su compromiso de trabajar de manera constante en favor de la seguridad y la prevención del delito. Con el apoyo de la SSPCF, se espera continuar desarrollando estrategias y acciones que permitan avanzar en la recuperación de la paz en la región. La SSPCM seguirá aplicando recursos tecnológicos y humanos para fortalecer todas las iniciativas orientadas a proteger a la población, así como a implementar acciones preventivas que promuevan el objetivo de contar con una ciudad más segura y que combata de manera eficaz la impunidad.

Estrategia de Seguridad Nacional

Elementos de Marina localizan plantíos de mariguana del crimen organizado Foto: Especial

La colaboración entre la SSPCM y la SSPCF es un paso vital en la construcción de un entorno seguro, alieneados al eje de la estrategia nacional de seguridad para la coordinación con la Secretaría de la Defensa, La Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal y las Fiscalías tanto Federal como Estatal, y con ello avanzar en la implementación de la estrategia nacional en materia de seguridad.

Estas acciones buscan la participación activa de la sociedad con la denuncia y prevención de delitos, sentando así las bases para un futuro más esperanzador.

*bb