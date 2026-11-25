Con el propósito de elevar la capacidad de respuesta ante urgencias y optimizar los servicios de primer contacto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) modernizó el equipamiento del consultorio médico ubicado al interior de Palacio Nacional, mediante una inversión proveniente del programa federal La Clínica es Nuestra. Así lo dio a conocer el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales.

El titular del ISSSTE detalló que, durante este 2026, dicha unidad recibió por primera vez un presupuesto de 50 mil pesos, monto que fue destinado íntegramente a la compra de diverso instrumental clínico.

Este año, en 2026, recibió recursos por primera vez del programa La Clínica es Nuestra, 50 mil pesos con los que se compró diverso instrumental médico, el más importante, un resucitador, precisamente para atender situaciones de emergencia”, destacó en un video para redes sociales.

Médico mostrando resucitador para consultorio de Palacio Nacional Especial

El consultorio de Palacio Nacional opera en un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas. Su plantilla y estructura están conformadas por un médico general, personal de enfermería, un área destinada a la exploración física, así como insumos y materiales de curación suficientes para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos comunes.

En su mensaje, Batres Guadarrama recordó los antecedentes históricos de este espacio asistencial, al referir que ha brindado servicio desde hace varias décadas, aunque anteriormente ocupaba otra ubicación dentro del recinto histórico antes de ser reabierto en su sede actual hace aproximadamente dos años.

Asimismo, el director general del ISSSTE subrayó la relevancia estratégica que tendrá esta unidad dentro de la política sanitaria nacional.

Confirmó que el consultorio de Palacio Nacional formará parte de los 500 espacios médicos que el ISSSTE aportará para consolidar el Servicio Universal de Salud, proyecto prioritario impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, el funcionario resaltó el carácter incluyente de la unidad, pues sus servicios están disponibles para cualquier ciudadano que requiera asistencia médica, sin importar si cuenta o no con afiliación al instituto o a otra institución de seguridad social, garantizando así el acceso universal a la salud.