Empresarios y líderes tecnológicos dialogarán en el Foro Excélsior by Amazon

El próximo lunes, Grupo Imagen será sede de una jornada clave dedicada al análisis de las tendencias que están redefiniendo el panorama del país.

En su séptima edición, el Foro Excélsior, presentado por Amazon Business, se consolida como un espacio estratégico para el diálogo entre empresarios, emprendedores, líderes de opinión y tomadores de decisiones.

Durante el foro se abrirá la conversación con cinco figuras clave en comercio electrónico, movilidad e innovación tecnológica. Entre los ponentes destacan Pedro Maldonado Pazuengo, Country Manager de Amazon Business México; Andrés Ponce de León, cofundador y CEO de Entropía AI; y Gabriel Ríos, Head de Ventas Retail y Flotillas en BYD México.

Asimismo, el programa incluirá las intervenciones de Caleb Ramos, cofundador y CRO de BIKY.AI; Jorge Vallejo, director general de BYD México; y Óscar Hernández, Head de Product Training de la misma firma, quienes aportarán una visión técnica y comercial sobre los avances del sector automotriz eléctrico.

La jornada abordará temas cruciales para el mercado actual, como la aplicación de la inteligencia artificial a la eficiencia corporativa y los desafíos para consolidar la movilidad eléctrica como una alternativa útil, accesible y comprensible para más organizaciones y consumidores.

El Foro Excélsior cuenta con el respaldo de marcas y organizaciones líderes como Amazon Business, BYD, IPS, Treema Work, Cellini, Fishers Catering, Antologie y Mezcal Mitre. Para garantizar un alcance global, el evento tendrá cobertura nacional y multiplataforma mediante la señal de Imagen Multicast 3.4 y la transmisión en directo por el canal de YouTube.