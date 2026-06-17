Se forma Arthur, primera tormenta tropical del Atlántico; ¿cómo afectará al país?

A las 09:00 horas, se formó la primera tormenta tropical de la temporada en el Océano Atlántico, que lleva como nombre Arthur, cerca de la costa central de Texas.

Las autoridades de los Estados Unidos alertaron de posibles inundaciones en el sur de Louisiana, sur de Mississippi, sur de Alabama, suroeste de Georgia y el Panhandle de Florida, una estrecha franja de tierra ubicada en el noroeste del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el sistema dejó de afectar a nuestro país, ya que se ubica a 410 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas, sobre el Golfo de México.

Destacó que una línea seca en el norte de la República Mexicana, canales de baja presión, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Océana Atlántico, una vaguada en altura, la onda tropical número 7 al sur de Michoacán y Colima, y la aproximación de la onda tropical número 8 a la Península de Yucatán, provocarán lluvias muy fuertes en el centro y sur de Chiapas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema dejó de afectar a nuestro país. Especial

Además de precipitaciones fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, el este de Sonora, este y noreste de Sinaloa, oeste y suroeste de Chihuahua, oeste y noroeste de Durango, centro de Jalisco, norte y suroeste de Michoacán, sureste de Hidalgo, norte, centro y oeste de Puebla, este del Estado de México, norte y sureste de Oaxaca, noreste y sur de Tamaulipas, centro de Veracruz, este de Tabasco y el suroeste de Campeche.

Chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur y Coahuila.

Hacia la tarde, pronosticó que continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del país, con temperaturas máximas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y el norte y centro de Coahuila.

De 40 a 45 grados en Sonora, el este de Baja California Sur, norte de Sinaloa, noreste de Chihuahua, norte y este de Nuevo León, noreste de Durango, este de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, oeste de Tamaulipas y norte de Veracruz.

De 35 a 40 grados en Nayarit, Tabasco, Campeche, Yucatán, el oeste de Jalisco, este de Colima, sur y suroeste de Michoacán, noreste de Guanajuato, norte de Querétaro, norte de Puebla, sur de Morelos, noroeste de Guerrero, norte, sur y este de Oaxaca, norte de Chiapas y el oeste de Quintana Roo.

Asimismo, de 30 a 35 grados en el norte y sur de Zacatecas, suroeste de Aguascalientes y el suroeste del Estado de México.