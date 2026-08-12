Fondo de Pensiones para el Bienestar devuelve 5,940 mdp

A dos años de su creación, el Fondo de Pensiones para el Bienestar tuvo que devolver cinco mil 940 millones de pesos a los beneficiarios de las cuentas de Afores que estaban inactivas y que en 2024 pasaron en automático a este nuevo Fondo, informó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión.

Al cierre del primer semestre del año, el Fondo de Pensiones para el Bienestar reportó un saldo de 61 mil 616 millones de pesos; durante el primestre semestre de este 2026 recibió cinco mil 559 millones de pesos provenientes de las cuentas de Afores inactivas y 54 millones de pesos “por concepto de adeudos al ISSSTE”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión el Informe sobre los avances y resultados del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2025-2030, correspondiente a las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realizadas durante el primer semestre de 2026”, en el que incluye el tema de las afores y el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Cuartoscuro

Precisa que “de acuerdo con la Consar, al 29 de junio de 2026, el saldo de recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar fue de 61 mil 616 millones de pesos. En el primer semestre de 2026 ingresaron al Fondo de Pensiones para el Bienestar cinco mil 613 millones de pesos (de ellos) cinco mil 559 millones corresponden a la transferencia anual de recursos de cuentas inactivas del SAR y 54 millones por concepto de adeudos al ISSSTE.

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026, se pagaron 42 mil 693 Complementos de Pensión, por un total de 229.6 millones de pesos. Desde la creación del Fondo en 2024 hasta junio de 2026, se pagaron 98 mil 67 Complementos de Pensión, por un total de 515.9 millones de pesos”, dice.

Resalta que “durante el primer semestre de 2026, se devolvieron recursos por un total de mil 482 millones de pesos. Desde la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar hasta junio de 2026, se devolvieron recursos por un total de cinco mil 940 millones de pesos”.

Precisa que del 29 al 31 de mayo de 2026, la Consar llevó a cabo la Feria de las Afore en Puebla, en la cual brindó atención en temas relacionados con el SAR a más de 22 mil personas. También, llevó a cabo la Caravana CONSAR en las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.

Especial

Al cierre de mayo de 2026, el saldo total de ahorro voluntario fue de 354 mil 262.3 millones de pesos. Las aportaciones de ahorro voluntario de enero a mayo de 2026, ascendieron a 19 mil 762 millones de pesos y el ahorro solidario tuvo aportaciones por seis mil 134 millones de pesos”, detalla.

La Secretaría de Hacienda explica a los senadores y diputados federales que “de acuerdo con la Consar, al cierre de mayo de 2026, las AFORE operaron recursos por ocho billones 972mil 710 millones depesos, que representaron el 23.3% del PIB y el 27.4% del ahorro interno.

“De enero a mayo de 2026, las aportaciones al SAR superaron los 300 mil 946 millones de pesos, de los cuales el 93.0% corresponden al ahorro obligatorio y el resto a ahorro voluntario y solidario”, dice.

Afirma que “durante los 29 años del SAR ha otorgado rendimientos anuales de 10.72% nominal y 5.04% real, con rendimientos netos acumulados por cinco mil 235 miles de millones de pesos; 58.34% del saldo del Sistema”.