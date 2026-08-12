UNAM alista en León su primer Examen de Control Presencial; personal se moviliza en hotel sede

A unas horas de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ponga en marcha su Examen de Control Presencial, el Hotel Real de Minas Poliforum registró este martes movimiento de personal universitario y de trabajadores encargados de distintos aspectos de la logística.

Durante la tarde se observó el ingreso y salida de personal de la Universidad, así como de integrantes de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), en medio de los preparativos para la primera jornada de aplicación de esta nueva evaluación.

En uno de los salones del hotel se observaban mesas dispuestas en filas, cada una con una computadora, mientras continuaban las actividades dentro del inmueble. Hasta el cierre de esta información, la UNAM no había detallado la mecánica específica con la que se desarrollará el Examen de Control Presencial ni la forma en que los aspirantes responderán la prueba.

En la información difundida por la Universidad tampoco se contempla entre las indicaciones para los aspirantes llevar lápiz, goma u otros materiales para responder el examen.

Entre el personal universitario presente en el lugar se encontraba Joaquín Narro Lobo, secretario de la Comisión Técnica que recomendó a la UNAM la aplicación de un Examen de Control Presencial.

La jornada transcurrió además bajo la lluvia que cayó sobre León y con una interrupción del suministro eléctrico registrada durante la tarde en el hotel, durante la cual se activó la planta de emergencia. El movimiento del personal continuó mientras se afinaban distintos aspectos de la operación.

León será la primera sede donde la UNAM aplicará esta nueva evaluación, después de que la Universidad determinara realizar un Examen de Control Presencial a los aspirantes convocados tras las irregularidades detectadas en el proceso de admisión.

En esta sede fueron convocados 2 mil 777 aspirantes. Al corte de las 16:00 horas de este martes, 2 mil 122 ya habían realizado su registro (76.4 por ciento), mientras que 655 permanecían pendientes (23.6 por ciento del total).

Algunos aspirantes ya comenzaron a llegar a León para presentar la prueba, mientras que otros tendrán que realizar viajes de ida y vuelta desde sus lugares de origen para acudir a la cita. Para quienes viven fuera de la ciudad, la convocatoria representa también gastos adicionales de transporte y, en algunos casos, hospedaje.

La aplicación comenzará este miércoles 12 de agosto a las 17:00 horas y continuará el jueves con tres turnos: de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Así, a unas horas de recibir a los primeros aspirantes, el Hotel Real de Minas Poliforum concentra parte del movimiento previo a la primera aplicación de un examen que será realizado nuevamente de manera presencial por los aspirantes convocados por la UNAM.