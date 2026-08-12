"Es muy doloroso": Aspirante a Economía pierde lugar en la UNAM; no puede costear viaje a Oaxaca

A sus 19 años había conseguido 107 aciertos en el examen de ingreso y fue seleccionado para estudiar Economía en Ciudad Universitaria. El 17 de julio celebró que, después de todo el esfuerzo, finalmente comenzaría la carrera que quería.

Pero cuando llegó el momento de dar el siguiente paso, se encontró con una barrera que no había previsto: la sede que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le asignó para el nuevo examen de control estaba en Oaxaca.

Arturo vive en Iztapalapa. No podía pagar el viaje. Y por eso ni siquiera se presentará al examen.

No fue porque rechazara la decisión de la UNAM de volver a evaluar a los aspirantes. De hecho, estaba dispuesto a repetir la prueba.

Lo que no podía hacer era viajar de manera imprevista a otro estado, pagar transporte, hospedaje, comida y traslados locales con dinero que no tenía contemplado gastar. Calcula que el viaje más austero le habría costado entre 2 mil y 3 mil pesos.

“Yo no quería renunciar a mi lugar, pero tampoco tengo las condiciones para realizar el viaje”, cuenta.

Lo que más le duele, dice, es sentir que la posibilidad de estudiar en la UNAM se alejó por una circunstancia que no tiene que ver con su desempeño académico.

“Es muy doloroso. No se trata solamente de perder una universidad. Siento que estoy perdiendo una oportunidad por una circunstancia ajena a mi desempeño.”Ahora será alumno del Politécnico

Arturo no dejará de estudiar. Fue admitido en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde ahora continuará su carrera.

También había sido aceptado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en primera vuelta.

Así que el proyecto que había imaginado en Ciudad Universitaria comenzará en otra escuela. No descarta volver a intentar ingresar a la UNAM en el futuro.