Grupo Tabasco hunde al instituto Belisario Domínguez

Oficinas desoladas y lejos de la producción de estudios que lo caracterizó, el Instituto Belisario Domínguez del Senado dejó de publicar trabajo de investigación desde que el Grupo Tabasco del senador Adán Augusto López Hernández tomó su control, con personal que ni siquiera se presenta a trabajar o que no lo hizo durante cuatro meses, a pesar de cobrar el salario mensual.

El instituto dejó de publicar su revista Pluralidad y Consenso desde el segundo trimestre de 2024; su publicación fue constante, salvo en 2013 y 2014, cuando el Instituto vivió algunos problemas de reestructura, pero desde 2015 hasta el primer trimestre de 2024 publicó de manera ininterrumpida sus ediciones trimestrales.

Y en el listado de “novedades”, las últimas publicaciones son de 2021, sobre la mariguana lúdica; otro de septiembre de 2022 sobre el covid-19 y el más reciente es de octubre de 2024 sobre la reforma al Poder Judicial.

Entre las publicaciones que aparecen como novedades se encuentra una del 29 de octubre de 2019 sobre la regulación del canabis. Especial

Aunque en el directorio del instituto aparece ahora Ignacio Mier como el presidente, en sustitución de Adán Augusto López Hernández, en el directorio de servidores públicos del Senado se mantiene Carlos Enrique Íñiguez Rosique como “secretario particular de la presidencia”, aunque oficialmente no hay certeza en qué oficina trabaja.

Ayer, a consulta de Excélsior sobre si sigue activo en el Senado, dado que aparece en la nómina con un sueldo mensual de 172 mil 486 pesos mensuales brutos, que queda en 121 mil 927 pesos netos, aunque desde el 1 de febrero López Hernández dejó de ser el titular del instituto, la respuesta fue que “sigue activo, pero no está ubicada el área en que está”.

Carlos Enrique Íñiguez Rosique, secretario del presidente del Instituto Belisario Domínguez. Especial

Íñiguez Rosique es uno de los colaboradores más cercanos de López Hernández y el año pasado su nombre apareció entre la información pública relacionada con el grupo criminal La Barredora, aunque hasta el momento no existe información oficial que lo vincule en la investigación que sigue a Hernán Bermúdez Requena.

Espacio tomado en el Senado por el grupo Tabasco

El Instituto Belisario Domínguez, el primero de los espacios del Senado colonizado por el Grupo Tabasco, tiene una nómina de 4 millones 259 mil 338 pesos mensuales brutos y, de acuerdo con la revisión realizada a la estructura laboral, que incluye 60 empleados, al menos 35 son parte del Grupo Tabasco y concentran 75% de la nómina.

Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier. Especial

Además, el ausentismo de los recomendados es evidente. Luis Humberto Montaño, por ejemplo, fue el primer secretario técnico del instituto cuando llegó López Hernández; sin embargo, renunció y decidió concentrar su atención en la construcción de su candidatura del Partido Verde a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza, en el Edomex.

Para ello, en primer lugar se afilió al Verde y entre las personas que lo acompañaron estuvieron Sergio Martínez y Jorge Hernández, de acuerdo con fotografías que el equipo de prensa de Montaño colocó en redes sociales.

Luis Humberto Montaño. Especial

Martínez Estrada está en el área de la Dirección General de Investigación Estratégica del instituto, donde gana 105 mil 955 pesos brutos al mes, 77 mil 926 pesos netos, pero su presencia es esporádica.

Hernández Maldonado está en el área de la dirección general de Investigación Estratégica, donde gana 105 mil 955 pesos brutos mensuales, unos 77 mil 926 pesos netos, pero se ausentó del Senado durante cuatro meses y recién en julio se reincorporó.

Alan Nava Zaldívar está en el área de la Dirección General de Análisis Legislativo, donde percibe 105 mil 955 pesos brutos al mes, que quedan en 77 mil 926 pesos netos; no obstante, se ausentó un año y regresó en julio.

Senado de la República Foto: Cuartoscuro

Hay otros casos, como el de María Fernanda Ledesma Eriza, quien está adscrita en la Dirección General de Investigación Estratégica, pero está físicamente en la Coordinación de Comunicación del Senado, donde tiene una oficina de mando medio. Gana 98 mil 276 pesos brutos, que quedan en 72 mil 551 netos.

Otro es el de Florentina Rosario Morales, que está adscrita a la Dirección General de Investigación Estratégica, con un sueldo de 67 mil 893 pesos mensuales brutos, pero que físicamente no se localiza en las instalaciones.

Otro caso es el de Mariana González Ayala, adscrita a la dirección general de Investigación Estratégica, con un sueldo de 67 mil 893 pesos mensuales brutos, pero que tampoco trabaja en ese lugar.

Gonzalo Alberto González Escobar está adscrito a la Dirección General de Investigación Estratégica, con un sueldo de 105 mil 955 pesos mensuales brutos, pero tampoco está físicamente.

Óscar Ignacio Rangel está adscrito a la Dirección General de Difusión y Publicaciones, con un sueldo de 105 mil 955 pesos brutos y Sergio Guillermo Martínez está contratado como investigador interino, con un sueldo de 105 mil 955 pesos brutos.