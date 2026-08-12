Aprehenden a 12 extorsionadores de productores; mantenían asolados a michoacanos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de 12 personas dedicadas a extorsionar sectores productivos en Michoacán vinculadas al CJNG y Los Caballeros Templarios —incluyendo al X1—, como parte del Plan Michoacán y operativos con 11 cateos donde se aseguraron armas y equipo.

Los detenidos delinquían en Uruapan y otros municipios de la entidad.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad rechazó la existencia de amenazas criminales a inspectores estadunidenses de aguacate; explicó que la embajada emitió alertas por información propia que México atendió oportunamente.

No fue una amenaza, fueron alertas que recibió la embajada de Estados Unidos y nosotros atendimos. No fue una amenaza directa hacia ellos. Fue información obtenida por la embajada que nos compartió. Deciden poner una alerta y se hizo una mesa de trabajo en la embajada y prácticamente se reanudó a la brevedad posible”, dijo.

Destacó 950 detenidos desde la implementación del plan —con capturas como El Quiringua, El R1 y El Botox— y su reunión con el embajador Ronald Johnson junto a la Sedena, GN, FGR, SSPC y la secretaria de Agricultura, Columba López.

En tanto, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó de un despliegue de 9 mil 500 elementos en zonas aguacateras y limoneras.

Caen en Michoacán 12 extorsionadores; ataques a aguacateros

Un operativo conjunto ejecutó 11 cateos en Uruapan para capturar a El X1; en paralelo, Defensa desplegó 9 mil 500 elementos para blindar empacadoras y transporte.

Un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad federal logró la desarticulación de una red delictiva de extorsión que operaba en Michoacán, con la detención de 12 personas, ocho hombres y cuatro mujeres, dedicadas a intimidar y cobrar piso a productores de aguacate, empaquetadores, ganaderos, comerciantes de carne y dueños de misceláneas.

La captura se concretó tras la ejecución de 11 cateos simultáneos en el municipio de Uruapan y zonas aledañas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que entre los capturados destaca Cristian Maximiliano “N”, alias X1, a quienes se les aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

Acotó que la célula criminal usaba el nombre de Los Caballeros Templarios para extorsionar, aunque ya no pertenecía a una estructura delictiva consolidada.

Asimismo, destacó que con estas acciones suman 950 personas detenidas en la entidad dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

BLINDAJE MILITAR

De forma complementaria, el titular de Defensa, Ricardo Trevilla, dio a conocer el despliegue de 9 mil 500 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para proteger la producción agropecuaria.

El plan militar incluye la instalación de bases de operaciones en 17 empacadoras de Tingüindín, Tocumbo y Peribán, 29 bases en comunidades agrícolas y un contingente de 870 efectivos con 48 vehículos para resguardar las rutas carreteras entre Jiquilpan, Jacona, Tancítaro y Uruapan, coordinados desde el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.

Finalmente, durante el informe de seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal descartó que los inspectores estadunidenses de aguacate hayan sufrido amenazas directas.

García Harfuch precisó que las revisiones de exportación se reactivaron a la brevedad tras atender las alertas preventivas compartidas por la embajada de Estados Unidos en mesas de trabajo conjuntas con las dependencias federales.

Con información de Atalo Mata

Amenazas pararon la exportación

MORELIA, Mich.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que la suspensión temporal de las inspecciones de autoridades estadunidenses a las exportaciones de aguacate derivó de una serie de llamadas telefónicas con amenazas dirigidas a personal involucrado en las revisiones de campo.

Israel Vega, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado de despacho de la dependencia, explicó que tras la detención de un líder delincuencial conocido como Poncho La Quiringua, se desató una ola de llamadas hacia empresarios del sector aguacatero.

Ante esto, los productores notificaron a las autoridades de EU sobre las intimidaciones, lo que activó una alerta generalizada en la región.

Vega puntualizó que el despliegue de seguridad inmediato permitió atender la contingencia y reactivar la industria, aunque aún no se determina si las amenazas provenían directamente del crimen organizado o de oportunistas.

Hasta ahora, no existe una denuncia formal presentada ante la Fiscalía estatal por estos hechos.

Sin embargo, las investigaciones han permitido identificar la participación de personas de origen extranjero integradas a redes de extorsión.

Vega reveló que las bandas dedicadas al cobro de piso han diversificado sus métodos de pago, recurriendo no sólo a entregas en efectivo, sino a transferencias bancarias, depósitos en tiendas y transacciones con criptomonedas.

Además, reconoció a Zamora y Uruapan entre los municipios con mayor reporte de extorsiones.

Amanda Bautista