Fiscalía de Veracruz mantiene hermetismo sobre hallazgo en rancho cateado por el caso Roxana Guzmán

Hasta el momento, los papás de la reportera secuestrada Roxana Guzmán, no tienen los resultados de las pruebas de ADN que les hizo la fiscalía de Veracruz.

De acuerdo con el papá, Fernando Guzmán, aún no saben nada después de que la Fiscalía dio a conocer el cateo en el rancho y los detenidos.

Reproducir El padre de la periodista negó saber sobre las pruebas de ADN.

En tanto, ni la Fiscalía estatal ni federal han dado a conocer mayor información sobre los seis detenidos y el presunto hallazgo de un cuerpo en el rancho que catearon.

"Nada nada nada ¿ya les tomaron las pruebas del ADN? Ya todo ya, ya no te voy a decir nada", dijo Fernando Guzmán, papá de Roxana.