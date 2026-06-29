Familiares de policías detenidos exigen revisar el caso de periodista desaparecida

Familiares de los cuatro policías municipales detenidos en Ixhuatlán del Sureste, presuntamente vinculados con la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, realizaron este lunes un bloqueo carretero en el crucero de Nanchital, sobre la vía federal Coatzacoalcos–Villahermosa, para exigir la liberación de los agentes y denunciar presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrentan.

Los manifestantes, entre ellos esposas, madres y hermanos de los detenidos, acusaron que la Fiscalía General del Estado mantiene a los policías incomunicados, pese a que cuentan con amparos para poder visitarlos. También rechazaron su traslado al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, a más de 300 kilómetros del lugar donde fueron detenidos.

“Los sacaron de madrugada, no nos avisaron y no nos dejan verlos. No sabemos en qué condiciones están”, reclamó una de las mujeres durante la protesta, en la que portaban pancartas con fotografías de los agentes Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”.

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La movilización provocó afectaciones a la circulación entre Veracruz y Tabasco, con filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros. Elementos de la Guardia Nacional implementaron desvíos para liberar parcialmente el tránsito.

Los familiares sostienen que los policías son inocentes y que la Fiscalía les “fabricó delitos”, luego de que fueran detenidos en un operativo en el que también fue capturado un presunto jefe criminal de la región. De acuerdo con la Fiscalía, los agentes están relacionados con delitos contra la salud y con la investigación por la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrida el 2 de junio, acusaciones que las familias rechazan.

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Incluso, señalaron, uno de los detenidos tenía apenas 15 días de haber ingresado a la corporación municipal, por lo que consideran improbable que estuviera relacionado con el caso de la periodista o con actividades de encubrimiento de algún grupo delictivo.

Los manifestantes solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle para que el caso sea revisado y el proceso se lleve en Coatzacoalcos, donde ocurrieron los hechos.

“Que se revise”

Una semana antes de la detención de los policías, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano, tuvo un altercado con la subdelegada regional del Bienestar en Veracruz, Eusebia Cortés, luego de inconformarse por la entrega de apoyos en el municipio sin haber sido informado.

En redes sociales circuló un video de la discusión, junto con señalamientos de que la entrega de apoyos habría comenzado antes del proceso electoral que inicia en septiembre. El tema fue abordado posteriormente en una conferencia de la gobernadora Rocío Nahle.

Personal del ayuntamiento encabezado por Raúl González sostiene que la detención de los policías fue una respuesta a ese episodio. “Hay una región metropolitana en donde hay más ayuntamientos, pero solo a los policías de Ixhuatlán del Sureste los involucran, porque no son de su partido”, señalaron.